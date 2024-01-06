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Военный эксперт Глазунов рассказал о перспективах ВС РФ после взятия Авдеевки

Военный эксперт Глазунов: Взятие Авдеевки даст плацдарм для наступления
06 января 2024, 14:51
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Взятие Авдеевки позволит российским войскам успешно развивать наступление дальше, за пределы республик Донбасса. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

В разговоре с изданием «Лента.ру» военный эксперт отметил важность захвата этого населённого пункта для создания оперативного плацдарма с целью последующего развития наступательных действий. Выход Вооружённых сил РФ на оперативный простор означает появление возможности не только полного освобождения Донецкой области в её прежних границах, но и продвижение дальше, за её пределы, подчеркнул специалист.

Глазунов не взялся назвать точные сроки взятия Авдеевки. Он указал, что это может зависеть от многих факторов, в том числе от уровня подготовки и оснащения российских и украинских войск. По мнению эксперта, командование ВС РФ предпочтёт сократить потери, а не стремиться к быстрому захвату города. Это и будет основной задачей, заключил учёный и военный аналитик.

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МО РФ: Российские системы ПВО сбили вертолёт ВСУ Ми-8 в Херсонской области
06 января 2024, 14:14

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Войска Вооруженных сил РФ с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолёт Ми-8, принадлежащий Воздушным силам Украины. Это произошло в районе населённого пункта Тягинка в Херсонской области.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудник российского военного ведомства также рассказали о перехвате средствами ПВО четырёх управляемых авиационных ракет и реактивного снаряда системы HIMARS. Кроме того, были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в окрестностях населённых пунктов Белогоровка в ЛНР, Мирное Запорожской области, а также Кардашинка и Каиры Херсонской области.

По информации Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов и 10 488 беспилотников ВСУ.

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Названо российское оружие, затмевающее аналоги из НАТО
MWM: модернизированный российский танк Т-80 превосходит танки стран НАТО
06 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали свое превосходство над немецкими танками Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Отмечается, что техника государств Североатлантического альянса, в особенности немецкие танки Leopard, показали свою непригодность в тяжелых погодных условиях на линии боевого соприкосновения, так как они тонут в грязи. Авторы статьи сообщают, что танк M1 Abrams США также имеет газотурбинный двигатель, однако он обладает гораздо меньшей мощностью, чем у российского Т-80.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Welt: Украинские войска несут тяжёлые потери в сражениях на Днепре
06 января 2024, 12:30

Фото: istockphoto/e-crow

Части Вооружённых сил Украины (ВСУ) испытывают огромную убыль в живой силе во время сражений на берегах Днепра. Эти потери так велики, что, вероятнее всего, станут невосполнимыми.
Командование отправляет украинцев в заранее обречённые на поражение бои в район населённого пункта Крынки на левом берегу реки, заявил в интервью телеканалу Welt обозреватель Кристоф Ваннер. Уже несколько недель части морской пехоты форсируют Днепр на этом участке и попадают в «херсонскую мясорубку», как называют плацдарм сами солдаты. Тех, кто не погиб при переправе, безжалостно сжигают на левом берегу, рассказывают морпехи.

По словам эксперта, командиры ВСУ бросают солдат на бессмысленные и самоубийственные штурмы для того, чтобы продемонстрировать западным союзникам наступательную активность, на которую на самом неделе нет ни сил, ни средств. Таким образом киевские власти надеются побудить Запад выделить дополнительную помощь Украине, заключил Ваннер.

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На Украине сделали шокирующее заявление после российских ударов
Экс-полковник СБУ Стариков: количество российских ударов будет возрастать
06 января 2024, 11:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что число российских ударов по объектам на Украине будет возрастать. Об этом Стариков сообщил на своем YouTube-канале.
Стариков подчеркнул, что ВС РФ будут наносить удары по украинским аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места хранения для истребителей F-16, которые поставляются Западом. Бывший полковник отметил, что российская армия может использовать технологию роя дронов, с которой не сможет справиться ни одна система противовоздушной обороны в мире.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
06 января 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.
Как сообщают сотрудники ведомства, сначала тревога была объявлена в Киеве. Это произошло в 10:23 по московскому времени. Затем сирены зазвучали и во всех остальных регионах страны. Также чуть ранее воздушную тревогу дважды объявляли в Харьковской области. Сообщений о прилётах российских ракет пока не поступало. Однако, учитывая опыт предыдущих дней, это всего лишь вопрос времени.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и непосредственно связанной с ними инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после террористического акта на Крымском мосту. По оценке российской стороны, за этой атакой стояли украинские спецслужбы.

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#крымский мост
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Пушилин: Освобождение Марьинки, Соледара и Артёмовска имеет важнейшее значение
06 января 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Российским войскам следует не ограничиваться освобождением Марьинки, Соледара и Артёмовска. Вся территория Донецкой Народной Республики должна быть под контролем Вооружённых сил РФ.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, напомнив, что именно такая задача была поставлена Верховным главнокомандующим Вооруженных сил РФ Владимиром Путиным. Подводя итоги года, руководитель республики отметил, что прежде всего это необходимо в целях обеспечения мирных граждан. Понятно, что Аллея ангелов не должна больше пополняться, сказал Пушилин.

Он также назвал знаковым событием освобождение в 2023 году Марьинки, Соледара и Артёмовска. Как отметил президент РФ Владимир Путин в разговоре с министром обороны Сергеем Шойгу, это позволило отодвинуть подразделения ВСУ от Донецка. Военная составляющая событий прошлого года пока остаётся важнейшей, заключил глава ДНР.

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IDNES: Страх Киева столкнуться с упадком сил получил воплощение в реальности
06 января 2024, 10:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Умеренные украинские политики и ранее высказывали опасения, что страна может столкнуться с неким упадком сил на фоне затянувшегося противостояния с Россией. Теперь эти страхи начали сбываться.
Как указал чешский обозреватель издания iDNES Маттиас Мюллер, поначалу успехи Киева в оборонительных действиях давали надежду Украине и Западу на благополучный исход военной кампании. Однако затем их страхи по поводу возможного упадка сил в ВСУ и украинском обществе воплотились в реальность.

Эксперт отмечает, что здесь не последнюю роль играет трудности Байдена в переговорах с Конгрессом по поводу дальнейшей помощи киевскому режиму. А также сложности в вопросе интеграции Украины в ЕС из-за позиции Венгрии и её премьер-министра Орбана. Это по сути лишает Зеленского сразу двух его главных спонсоров, считает Мюллер. Позиции украинского президента, как и в целом страны, слабеют, и это очевидно уже и для Запада, резюмировал эксперт.

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#владимир зеленский
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«РусВесна»: Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям
06 января 2024, 09:23

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Части Вооружённых сил РФ начали атаки Авдеевки с разных сторон. Ежедневно производится более 40 массированных обстрелов позиций ВСУ в районе населённого пункта из разных видов полевого и тяжёлого вооружения.
Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Операция Z. Военкоры Русской весны». Корреспонденты отмечают, что если брать в расчёт более мелкие обстрелы, то количество атак возрастёт до 100 в сутки. Непростую для себя и своих войск признаёт и назначенный Киевом глава местной военной администрации Барабаш. Он сообщает, что активные боевые действия российские войска ведут на более чем 20 направлениях.

Отмечается также большое наличие российской артиллерии и тяжёлой техники вокруг Авдеевки. Напоминаем, что подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ на данном участке ещё в ноябре 2023 года. Тогда же российские части вышли на окраину города. За несколько недель была освобождена территория, которую украинцы удерживали с 2014 года.

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Российский снайпер описал систему блокировки передвижения частей ВСУ
06 января 2024, 08:55

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Снайперы подразделений Южной группировки российских войск разработали собственную систему блокировки передвижения украинских войск на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал стрелок-разведчик с позывным Леший.
В разговоре с РИА Новости российский боец рассказал, что основной своей задачей группа снайперов считает деморализацию противника. Своей меткой стрельбой, помимо прямой убыли в живой силе, снайперы сбивают боевой настрой неприятеля, не дают вражеским солдатам спокойно передвигаться. Это выводит для солдат ВСУ на первый план страх за собственную жизнь, а не выполнение боевых задач.

Основная работа происходит ночью, подчеркнул Леший. В это время суток бдительность противника невольно притупляется, он полагает, что раз сам ничего не видит, то и для другой стороны он становится незаметным. Но российские снайперы используют современное тепловизионное оборудование, засекают точки скопления пехоты неприятеля и ведут постоянный прицельный огонь. При этом важно самим постоянно менять скрытые позиции, чтобы не дать себя выследить и не подвергнуться внезапной атаке артиллерии или дронов, заключил российский боец.

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