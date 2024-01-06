Военный эксперт Глазунов рассказал о перспективах ВС РФ после взятия Авдеевки

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Взятие Авдеевки позволит российским войскам успешно развивать наступление дальше, за пределы республик Донбасса. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
Глазунов не взялся назвать точные сроки взятия Авдеевки. Он указал, что это может зависеть от многих факторов, в том числе от уровня подготовки и оснащения российских и украинских войск. По мнению эксперта, командование ВС РФ предпочтёт сократить потери, а не стремиться к быстрому захвату города. Это и будет основной задачей, заключил учёный и военный аналитик.
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Александр Бойцов