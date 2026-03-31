«Погромче хлопнуть дверью»: Военэксперт раскрыл причины участившихся атак ВСУ

31 марта 2026, 13:45

Военэксперт Иванников: ВС РФ важно не допустить расширения зоны атак ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область связаны с потерей Украиной контроля над территориями Донбасса. Так считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.





Напомним, в ночь на 31 марта над Ленинградской областью уничтожили 38 беспилотников ВСУ. В результате атаки пострадали три человека, в том числе два ребёнка.



Иванников пояснил, что ВСУ окончательно уходят из Донбасса и хотят «погромче хлопнуть дверью». По его словам, Славянск уже готовится к сдаче, украинские власти проводят эвакуацию людей и всех возможных предприятий.





«И на этом фоне страны НАТО и покровители из Великобритании разрешили киевскому преступному режиму совершать террористические атаки на Северо-Запад России в целом и Ленинградскую область в частности, даже предоставив для этого воздушное пространство прибалтийских государств», — рассказал Иванников «Вечернему Санкт-Петербургу».

«Это решение нам навязывают страны НАТО, и им придется за это отвечать», — заключил Иванников.