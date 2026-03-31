Число сбитых БПЛА в небе над Ленобластью возросло, в Усть-Луге отражается атака

31 марта 2026, 03:06

Число сбитых БПЛА в небе над Ленобластью возросло до 17, в Усть-Луге отражается атака

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.