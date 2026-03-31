Число сбитых БПЛА в небе над Ленобластью возросло, в Усть-Луге отражается атака
В Ленинградской области силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее он писал об уничтожении четырех БПЛА в небе над Ленобластью. Дрозденко уточнил, что в настоящий момент идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга. Информация о возможных пострадавших или последствиях на земле в его публикации не приводится.
Также «Радио 1» передавало, что в ночь на 31 марта над Самарой и Самарской областью прогремела серия мощных взрывов. Предварительно, ПВО уже перехватила несколько воздушных целей. До этого на территории региона объявляли ракетную опасность.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
