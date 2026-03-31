Стала известна причина участившихся массированных налётов БПЛА на Россию
Военэксперт Дандыкин: поставки БПЛА на Украину обеспечивает вся Европа
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что европейские страны активно участвуют в обеспечении украинской армии беспилотниками.
В беседе с NEWS.ru специалист заявил, что для предотвращения масштабных атак БПЛА на Россию российским войскам необходимо бить по транспортным магистралям и мостам Украины.
«Надо массированно бить по тому, по чему российские войска раньше не ударяли активно: транспортные артерии, мосты. По всему, что связано с поставками БПЛА. Очевидно, что вся Европа работает на обеспечение ВСУ дронами. Они сделали ставку на это. Расход БПЛА у украинской армии резко вырос. Бить надо по складам, по цехам», — высказался эксперт.Дандыкин подчеркнлу, что сейчас производства почти полностью вынесли за пределы Украины.
