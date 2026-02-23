Гонорар Олега Газманова за корпоратив вырос до 7 млн рублей перед 23 февраля

23 февраля 2026, 10:40

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Певец Олег Газманов увеличил гонорар за выступления почти вдвое перед праздником 23 февраля. Благодаря этому за февраль артист заработает более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Сейчас стоимость одного «патриотического корпоратива» составляет около семи миллионов рублей, тогда как раньше она равнялась четырём миллионам. При этом технические условия райдера на 2026 год Газманов оставил без изменений.



В райдере певца из алкоголя по-прежнему только текила указанных марок, капусту и сало он не запросил. Для поездок музыканту требуются седан представительского класса (Mercedes-Benz, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии), автобус для команды и сопровождение ГИБДД.





