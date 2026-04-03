Лысый образ: сын Олега Газманова заинтриговал поклонников
Родион Газманов удивил поклонников резкой сменой имиджа. 44-летний артист опубликовал в соцсетях фото из салона, на котором предстал с полностью побритой головой — образ оказался настолько неожиданным, что вызвал бурную реакцию в комментариях.
Сын Олега Газманова сопроводил снимок ироничной подписью, намекнув, что просто решил «постричься покороче» к тёплой весне. Однако подписчики восприняли изменения неоднозначно.
Часть аудитории оценила смелость артиста и поддержала его новый стиль, отметив, что он выглядит свежо и необычно. Другие же усомнились в искренности перевоплощения, предположив, что это может быть розыгрыш. Подозрения усилило и то, что публикация появилась 1 апреля — в день, когда подобные шутки особенно уместны.
Сам Газманов пока не стал раскрывать, действительно ли он решился на столь радикальные перемены или просто решил подшутить над поклонниками.
