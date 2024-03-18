Politico: Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без России

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Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на чиновников.
Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии. Пекин поддержит «своевременный созыв мирной конференции [по Украине] с равным участием всех сторон», в числе которых обязательно должны присутствовать представители Российской Федерации. Китай выступает за планомерное урегулирование российско-украинского конфликта.
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Мария Федоровцева