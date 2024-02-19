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Китай обратил внимание на позицию Москвы по поводу размещения оружия в космосе

19 февраля 2024, 12:47
Фото: istockphoto/3DSculptor

Фото: istockphoto/3DSculptor

Сотрудники министерстве иностранных дел КНР обратили внимание на позицию Москвы относительно размещения оружия в космосе. Об этом сообщили в офисе официального представителя китайского внешнеполитического ведомства.
Госпожа Мао Нин в разговоре с РИА Новости отметила, что Китай, несомненно, интересуется этим вопросом и обращает внимание на действия Москвы в данной области.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил глав МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать своих лидеров отговорить Владимира Путина от будто бы имеющихся у России планов по размещению в космосе ядерного оружия.


В МИД Китая заявили, что, насколько им известно, Россия уже отреагировала на появившуюся информацию о своих «агрессивных космических планах». Известно, что как Россия, так и КНР неоднократно выступали против военной экспансии в космосе и гонки космических вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее предположил, что сообщение о «новой угрозе национальной безопасности» было необходимо Белому дому для того, чтобы ускорить одобрение Конгрессом выделения очередного пакета финансовой помощи Украине.

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Глава ДНР Пушилин сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке
19 февраля 2024, 12:42

Фото: сайт Кремля

ВСУ совершили множество военных преступлений против гражданского населения в Авдеевке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что украинские военные особенно остервенело относились к мирным гражданам в Авдеевки на протяжении нескольких последних недель. Пушилин пояснил, что о преступлениях ВСУ ему рассказали люди, которые находятся в пунктах временного размещения.

«Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским», - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что все факты нарушения ВСУ закона документируются, и впоследствии будут служить доказательствами в суде.

ВСУ бросили раненую военнослужащую на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале ​«Радио 1».

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#всу
#рф
#разведка
#пушилин
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Хуситы заявили о повреждении ракетами британского судна в Аденском заливе
19 февраля 2024, 11:08

Фото: iStock/Page Chichester

Хуситы заявили о поражении британского судна Rubymar в Красном море. Об этом представители правящего движения «Ансар Алла» сообщили в социальной сети Х.
Для атаки были задействованы противокорабельные ракеты. В результате операции, судно было сильно поражено, в связи с чем прекратило свое дальнейшее движение. Кроме того, по словам военного представителя хуситов, велик риск затопления судна, экипаж эвакуирован.

Движение «Ансар Алла» проводит военные операции с целью защиты Йемена и в целях демонстрации поддержки палестинского народа, который находится в вооруженном конфликте с Израилем. Нападения с использованием оружия на британские суда начались вскоре после того, как Йемен начала бомбить американская и британская авиации. Особенно ситуация обострилась в декабре 2023 года.

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#израиль
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Уганда ищет альтернативу SWIFT для противостояния шантажу Запада
19 февраля 2024, 10:59

Фото: РИА Новости/Михаил Кряжев

Уганда приветствует поиск альтернативы международной платёжной системе SWIFT. Это необходимо для того, чтобы не зависеть от Запада и противостоять постоянному шантажу с его стороны.
Об этом заявил министр иностранных дел восточноафриканского государства Джедже Одонго. В разговоре с РИА Новости дипломат охарактеризовал альтернативу существующей платёжной системе как «нечто желанное», то, что следует изучить, чтобы иметь возможность выбора. В качестве примера глава МИД Уганды привёл развиваемую Россией СПФС — систему передачи финансовых сообщений. Если пользоваться и той, и другой системой, то в случае шантажа или политизации финансовых операций будут существовать резервные варианты.

Господин Одонго рассказал, что Запад беззастенчиво шантажирует африканские страны, если его в чём-то не устраивает их курс или внешняя и внутренняя политика. Они угрожают отключить неугодное государство от международных систем, если его власти не будут следовать их подсказкам. Например, страна может быть наказана таким образом из-за её связей с Россией, заключил министр.

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#государство
#дипломат
#запад
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Уже около 400 тысяч жителей Подмосковья проинформированы о выборах президента
19 февраля 2024, 10:52

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области в преддверии предстоящих президентских выборов проинформированы уже около 400 тысяч жителей региона. Таковы последние данные Мособлизбиркома на вечер 18 февраля.
К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям расскажут о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.
Жители Подмосковья могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК».

Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#московская область
#подмосковье
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Президент Эстонии Карис назвал украинский кризис «решающим моментом поколения»
19 февраля 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Racide

Продолжающийся конфликт на Украине является решающим моментом для поколения в Европе. Западу следует проявлять больше решимости в вопросах поддержки Киева.
Об этом заявил президент могучей Эстонии Алар Карис. В своей статье, которую опубликовало издание Politico, эстонский лидер заявил, что если западными странами не будет проявлено достаточно решимости, то их будут считать слабыми, а слабость, как показала история, не ведёт к миру. Он призвал страны Запада к единству, так как очевидно, что ни одно государство не сможет «противостоять России» в одиночку.

Карис признал, что НАТО и Евросоюз ежедневно ведут гибридную войну против Российской Федерации. Однако у него хватило соображения для того, чтобы призвать партнёров к достижению мира без боя. По мнению эстонского президента, Запад может одолеть Россию за счёт экономического превосходства.

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#евросоюз
#запад
#эстония
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На Украине планируют продажу 691 находящегося под санкциями актива России
19 февраля 2024, 08:29

Фото: istockphoto/alfexe

Киевские власти намерены продать 691 российский актив, в отношении которых ранее в стране были введены санкции. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
Выступая на открывшейся в Токио видеоконференции по экономическому развитию и восстановлению Украины, трансляция которой велась на YouTube, он сообщил, что вырученные деньги будут направлены как раз на восстановление экономики страны. Чиновник не уточнил, о каких именно активах идёт речь. Однако во время его выступления на слайдах за его спиной можно было увидеть, например, логотипы компаний ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Изначально планировалось, что на конференции покажут видеообращение к участникам Владимира Зеленского. Однако затем его выступление было отменено, как сообщили модераторы, по инициативе украинской стороны.

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#экономика
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В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине
19 февраля 2024, 08:15

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

На японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, которая началась 19 февраля в Токио, отменили видеопослание президента Украины Владимира Зеленского по неким причинам с украинской стороны.
«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны оно было отменено», - сообщили модераторы конференции.

В рамках данной конференции планируется определить семь конкретных путей для оказания помощи в восстановлении Украины. В том числе в области сельского хозяйства и животноводства, разборе завалов и разминировании, улучшения условий жизни, а также в борьбе с коррупцией.
Всего планируется подписать 20 документов. А общий объем помощи составит более 100 миллионов долларов.

За два последних года Япония предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов помощи.

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#япония
#украина
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Политик Филиппо: Фон дер Ляйен стремится втянуть Европу в войну с Россией
19 февраля 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Агрессивные антироссийские высказывания главы Еврокомиссии на Мюнхенской конференции по безопасности призваны оправдать вступление Европы в масштабную войну. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети политик пренебрежительно назвал выступление председателя ЕК «выходкой» и заявил, что фон дер Ляйен воображает себя «главнокомандующей» Евросоюза и собирается втянуть Европу в глобальную войну. Основанием для такой резкой отповеди Филиппо послужили слова бывшего министра обороны Германии, которая заявила, что украинский конфликт является частью глобальной борьбы «между автократиями и демократиями».

Фон дер Ляйен также отметила, что для ЕС в конфликте не осталось «серых зон» и призвала всех европейских политиков определиться, с кем они: с Путиным или с демократией. Флориан Филиппо напомнил, что в США использовали точно такие же громкие «карикатурные» фразы о борьбе «Добра и Зла», когда требовалось оправдать собственные колониальные войны на Ближнем Востоке и подавление подлинных демократических свобод.

Французский политик призвал как можно скорее отстранить Урсулу фон дер Ляйен от власти и разрушить сам Евросоюз ради сохранения мира и безопасности в Европе.

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#евросоюз
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США и Запад пытаются предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий
Politico: США и Запад пытаются предотвратить развал ВСУ
19 февраля 2024, 07:35

Фото: iStock/Aleksey Gulyaev

США совместно с западными союзниками хотят предотвратить развал ВСУ в условиях потери территорий и дефицита боеприпасов,. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на американских законодателей и иностранных чиновников.
«Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», - говорится в статье.

При этом отмечается, что на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности американцы заверили союзников в том, что палата представителей одобрит помощь Киеву, а некоторые представители конгресса США якобы уже ждут принятия нового пакета финансирования в марте.

Однако конгрессмены, которые поддерживают новые поставки оружия Украине, опасаются, что Дональд Трамп может помешать их планам продолжать финансировать Киев.

Автор статьи считает, что что сейчас уверенность в успехе Украины, а также в президенте США Джо Байдене находится на самом низком уровне за два года российской спецоперации.

При этом вице-президент США Камала Харрис признала в Мюнхене, что США не имеет «план Б», если палата представителей не одобрит законопроект на выделение финансирования на цели нацбезопасности, включая помощь Украине.

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