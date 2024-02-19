Китай обратил внимание на позицию Москвы по поводу размещения оружия в космосе

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Сотрудники министерстве иностранных дел КНР обратили внимание на позицию Москвы относительно размещения оружия в космосе. Об этом сообщили в офисе официального представителя китайского внешнеполитического ведомства.
Госпожа Мао Нин в разговоре с РИА Новости отметила, что Китай, несомненно, интересуется этим вопросом и обращает внимание на действия Москвы в данной области.
Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил глав МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать своих лидеров отговорить Владимира Путина от будто бы имеющихся у России планов по размещению в космосе ядерного оружия.
В МИД Китая заявили, что, насколько им известно, Россия уже отреагировала на появившуюся информацию о своих «агрессивных космических планах». Известно, что как Россия, так и КНР неоднократно выступали против военной экспансии в космосе и гонки космических вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее предположил, что сообщение о «новой угрозе национальной безопасности» было необходимо Белому дому для того, чтобы ускорить одобрение Конгрессом выделения очередного пакета финансовой помощи Украине.
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Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности просил глав МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьяма Джайшанкара призвать своих лидеров отговорить Владимира Путина от будто бы имеющихся у России планов по размещению в космосе ядерного оружия.
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Александр Бойцов