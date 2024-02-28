Китай призвал снизить градус напряженности на Украине после заявлений Макрона

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о необходимости снижения напряженности в украинском конфликте. Об этом она сказала после резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.
«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — сказала Нин.
При это, по ее словам, Китай и далее будет работать в направлении урегулирования украинского конфликта. Именно с этой целью спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй планирует посетить Россию и Украину уже в начале марта.
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