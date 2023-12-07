Политолог Кашин считает, что ситуация в зоне СВО изменится к концу 2024 года

Фото: iStock/undefined undefined
Ситуация в зоне СВО может измениться к концу следующего года.
Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Василий Кашин, глава Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
По мнению специалиста, ВСУ бросят все силы на подготовку к обороне. Политолог утверждает, что перед украинской армией стоит задача нанести российской стороне максимальные потери при минимальных уступках территории. Украина и её зарубежные союзники предпримут попытки навязать перемирие по линии соприкосновения с дальнейшей возможностью присоединения Украины к североатлантическому альянсу.
По мнению эксперта, перед ВС РФ стоит задача улучшить позиции на различных участках, нанести максимальное поражение украинским войскам и подорвать экономический потенциал украинской стороны.
Есть необходимость расширить военное производство, чтобы прийти к нужному для окончания конфликта соотношению сил. Это, по мнению Кашина, может произойти к концу 2024 года.
Читайте также:
Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым
«Нас бросили»: Бойцы ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте
Польский министр ещё в 2022 году наткнулся на британский спецназ на Украине
По мнению специалиста, ВСУ бросят все силы на подготовку к обороне. Политолог утверждает, что перед украинской армией стоит задача нанести российской стороне максимальные потери при минимальных уступках территории. Украина и её зарубежные союзники предпримут попытки навязать перемирие по линии соприкосновения с дальнейшей возможностью присоединения Украины к североатлантическому альянсу.
«Это позволит продолжать использовать Украину для антироссийской политики, а при необходимости через сколько-то лет начать новую войну, очень тяжелой и опасной для России», — говорит политолог.А Россия в это время, считает Кашин, будет пытаться загнать Киев в стратегический тупик.
По мнению эксперта, перед ВС РФ стоит задача улучшить позиции на различных участках, нанести максимальное поражение украинским войскам и подорвать экономический потенциал украинской стороны.
Есть необходимость расширить военное производство, чтобы прийти к нужному для окончания конфликта соотношению сил. Это, по мнению Кашина, может произойти к концу 2024 года.
Читайте также:
Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым
«Нас бросили»: Бойцы ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте
Польский министр ещё в 2022 году наткнулся на британский спецназ на Украине
Мария Фирсова