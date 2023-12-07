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Политолог Кашин считает, что ситуация в зоне СВО изменится к концу 2024 года

07 декабря 2023, 09:45
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Ситуация в зоне СВО может измениться к концу следующего года.
Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Василий Кашин, глава Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

По мнению специалиста, ВСУ бросят все силы на подготовку к обороне. Политолог утверждает, что перед украинской армией стоит задача нанести российской стороне максимальные потери при минимальных уступках территории. Украина и её зарубежные союзники предпримут попытки навязать перемирие по линии соприкосновения с дальнейшей возможностью присоединения Украины к североатлантическому альянсу.


«Это позволит продолжать использовать Украину для антироссийской политики, а при необходимости через сколько-то лет начать новую войну, очень тяжелой и опасной для России», — говорит политолог.
А Россия в это время, считает Кашин, будет пытаться загнать Киев в стратегический тупик.

По мнению эксперта, перед ВС РФ стоит задача улучшить позиции на различных участках, нанести максимальное поражение украинским войскам и подорвать экономический потенциал украинской стороны.

Есть необходимость расширить военное производство, чтобы прийти к нужному для окончания конфликта соотношению сил. Это, по мнению Кашина, может произойти к концу 2024 года.

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#сво
#россия
#украина
#новости
#политика
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Во Львове задержали уклониста, который переоделся в бабушку
07 декабря 2023, 15:55

Фото: iStock/Olena_Z

Во Львове выписали штраф уклонисту, который переоделся в пенсионерку и катался по дороге на лыжах.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Сообщается, что 30-летний мужчина, переодевшись в бабушку и замотавшись гирляндой, покатался на лыжах по дороге, прицепившись к автомобилю.

Позже правоохранители выяснили, что парень в розыске за уклонение от мобилизации. Информацию о нём передали в военный комиссариат.

Ранее председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что украинские уклонисты получают поддержку от вузов и торговых центров, что помогает им избежать мобилизации. Эту информацию передает издание Klymenko Time. Тимочко назвал легальной коррупцией ситуации, когда вузы проводят наборы и доборы на «неопределенные факультеты». Он также отметил, что торговые центры, например, устраивают на одну ставку грузчика, для которой предусмотрена бронь от мобилизации, по четыре-пять человек на четверть ставки.

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#украина
#сво
#новости
#армия
#общество
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Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25
Минобороны РФ: средствами ПВО сбит самолет Су-25 ВСУ
07 декабря 2023, 14:54

Фото: iStock/vadimrysev

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили военный самолет ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также добавляется, что перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и американская противорадиолокационная ракета HARM. Также российским силам за минувшие сутки удалось уничтожить 27 вражеских беспилотников на территориях ЛНР и ДНР.

7 декабря в Минобороны РФ также сообщили, что миномётные расчёты группировки войск РФ «Южная» на северском направлении СВО уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их неудачной попытки контратаки.

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Политолог Кашин считает, что ситуация в зоне СВО изменится к концу 2024 года

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#самолет
#снаряд
#ракета
#днр
#лнр
#минобороны рф
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Украинский беспилотник попытался атаковать Воронежскую область
Гусев: в Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен БПЛА ВСУ
07 декабря 2023, 14:23

Фото: iStock/aapsky

В небе над воронежской областью системами РЭБ обнаружен и перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщал глава региона Александр Гусев.
«На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал. Также не выявлено разрушений на земле. Глава региона поблагодарил российских военнослужащих за эффективную работу, отметив, что ситуацию в регионе держит на личном контроле.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников. 

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#аппарат
#telegram
#минобороны рф
#ракета
#бпла
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Новости СВО: где ВС РФ вынудили ВСУ отступить, на каком участке противник перешел к атаке
07 декабря 2023, 10:01

Фото: iStock/dr_evil

ВСУ предпринимают очередные попытки атак, однако подвергаются обстрелу со стороны ВС РФ и отступают на прежние позиции. О том, как складывается обстановка на линии фронта, кто имеет преимущество, и на каких направлениях перешли в наступление российские бойцы, читайте в материале «Радио 1».

ВС РФ уничтожили группу ВСУ после их неудачной контратаки


Минометный расчет группировки войск «Южная» уничтожил пехоту противника на северском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что места дислокации ВСУ, были обнаружены с помощью БПЛА. Подразделение противника было численностью около десяти человек.

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Несколько взрывов прогремело в Белгородской области


Украинская группировка нанесла удар по населенному пункту Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате атаки оказалась повреждена ЛЭП. На нескольких улицах области электричество было отключено полностью.

В ближайшее время последствия удара будут устранены.

В Днепре прозвучали взрывы


Минувшей ночью взрывы прозвучали в украинском Днепре, сообщают СМИ. По некоторым данным, сработала система ПВО. Информации о разрушениях в настоящее время нет. Власти страны не комментировали произошедшее.

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении


Пять атак штурмовых групп противника были отражены российскими силами на Купянском направлении. Об этом рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что ВСУ предприняли попытки атак в районах пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман.


Минобороны озвучило число убитых ВСУ за сутки

 
Более 400 военнослужащих Украины были уничтожены на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме личного состава, противник лишился оружия и техники, в том числе иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.
 
 

Последние новости СВО

 
 
Сложная ситуация для противника складывается на Купянском направлении. ВСУ подготавливаются к возможному отступлению от Синьковки, пишет телеграм-канал «Рыбарь».
 
На Херсонское направление украинское командование стягивает дополнительные резервы для сдерживания наступления ВС РФ.
 
«Как в тюрьме»: Пленный ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных
«Как в тюрьме»: Пленный ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных

Российские бойцы атакуют на трех направлениях фронта: на северо-западном фланге в Вальяновском питомнике, а также к северу от Соледара. ВСУ стремятся перейти от обороны в наступление, однако оказываются под массированным огнем ВС РФ и отступают на прежние позиции.
 
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#минобороны рф
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#сво
#всу
#вс рф
#пво
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Американский журналист Карлсон сделал шокирующее заявление о России
Карлсон: РФ одержит победу и над Украиной, и над США
07 декабря 2023, 10:00

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Администрация президента США Джо Байдена обманывала, когда допускала возможность поражения РФ в конфликте с Украиной.
Об этом сказал американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети X.

«В самом начале нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить РФ и предотвратит вторжение России в остальные страны Европы. Прошло почти 2 года, и оказалось, что всё это неправда. Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это США», — говорит Такер Карлсон. 
По словам Карлсона, администрация Байдена никогда не сможет признать, что поддержка Украины обернулась трагедией.

Ситуация в зоне СВО может измениться к концу следующего года. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Василий Кашин, глава Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По мнению эксперта, ВСУ бросят все силы на подготовку к обороне.

Политолог утверждает, что перед Украиной стоит задача нанести российской стороне максимальные потери при минимальных уступках территории. 

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Япония выделит Украине помощь размером более $4 млрд

Япония до конца года введет санкции против стран, помогающих России
#сша
#украина
#сво
#россия
#новости
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В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Кипер: в Одесской области повреждены объекты портовой инфраструктуры
07 декабря 2023, 09:59

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Одесской области повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В результате обстрела со стороны ВС РФ в Измаильском районе Одесской области были повреждены складское помещение, элеватор и несколько грузовиков. 

В результате попадания снарядов вспыхнул пожар, который впоследствии был ликвидирован. 

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью в Хмельницкой области сработала система ПВО, были слышны звуки взрывов, о чём сообщал первый заместитель главы военной администрации региона Сергей Тюрин. 

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#одесса
#обстрел
#сво
#вс рф
#пожар
#украина
#всу
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Япония выделит Украине помощь размером более $4 млрд
07 декабря 2023, 09:52

Фото: iStock/Silent_GOS

Деньги будут направлены напрямую и через Всемирный банк.
ТАСС сообщает, что Правительство Японии планирует оказать Украине помощь в размере $4,5 млрд. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-переговорах с лидерами G7.

«Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере $1 млрд, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь»,-рассказали в ведомстве. 
В общей сложности на поддержку Украины выделят $4,5 млрд. Также японский премьер уверил, что страна сохраняет настрой на продолжение помощи украинской стороне и сохранение санкций против России. 

Ранее в японском МИД заявили, что с января 2024 года японская сторона в соответствии с договоренностями на уровне G7 введёт меры, ограничивающие импорт алмазов из России.

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#япония
#украина
#политика
#сво
#новости
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Миномётные расчёты ВС РФ уничтожили группу ВСУ после их неудачной контратаки
07 декабря 2023, 05:50

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Миномётные расчёты группировки войск РФ «Южная» на северском направлении СВО уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их неудачной попытки контратаки. Об этом 7 декабря сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в российском военном ведомстве, российские разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов «своевременно обнаружили отступающее подразделение противника численностью более 10 человек и выдали координаты расчётам миномётов "Поднос"».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
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Reuters: Украина просит у США новые системы ПРО, истребители и вертолёты
07 декабря 2023, 04:42

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Украинские власти попросили Соединённые ШТаты предоставить перечень новых вооружений, предназначенных для Киева, включая системы ПРО THAAD, самолёты F-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130. Об этом сообщило агентство Reuters.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, США принимают меры по поддержке военно-промышленного комплекса Украины. В частности, в Вашингтоне сформировали межведомственную группу для поддержки промышленности Украины и других партнеров, которая должна будет предоставлять рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Киева.

Кроме того, Соединённые Штаты планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины для борьбы с коррупцией.

Ранее стало известно, что США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.

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#сша
#украина
#поставки
#вооружение
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