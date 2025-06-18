Политолог раскрыл, на чем сейчас сосредоточено внимание Трампа
Политолог Блохин: внимание Трампа сосредоточено не на Зеленском, а на Израиле
Внимание президента США Дональда Трампа на сегодняшний день сосредоточено не на Владимире Зеленском, а на поддержке Израиля. Так считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«У Трампа голова совершенно другим забита. Ему уже не до G7, не до Зеленского. Поэтому тут уже, как бы, диагноз для Зеленского и западных стран: «Сами занимайтесь своими делами, а я буду своими приоритетами во внешней политике», — сказал Блохин в беседе с RT.
Он также отметил, что из-за смены приоритетов Вашингтона Киев лишится половины предоставляемой помощи. Тем не менее политолог выразил мнение, что Европа сможет поддерживать Украину еще 3,5 года и сейчас подталкивает киевские власти на переговоры с РФ, чтобы заморозить конфликт на то время, пока Трамп будет оставаться у власти.
В свою очередь политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что Трамп терпеть не может Зеленского.
«Трамп не захотел встречаться с Зеленским, потому что знал, что украинский лидер будет опять просить у него оружия и денег. Кроме того, Трамп терпеть не может лично Зеленского и считает его гнусным человеком, который топит в крови свой собственный народ ради внешних патронов типа экс-президента США Джо Байдена», — уверен Марков.
Политолог подчеркнул, что глава киевского режима фактически является другом Демократической партии, поэтому он и проигнорировал встречу с Зеленским на полях саммита «Большой семерки».