Политолог раскрыл, на чем сейчас сосредоточено внимание Трампа

18 июня 2025, 19:02

Политолог Блохин: внимание Трампа сосредоточено не на Зеленском, а на Израиле

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Внимание президента США Дональда Трампа на сегодняшний день сосредоточено не на Владимире Зеленском, а на поддержке Израиля. Так считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.







«У Трампа голова совершенно другим забита. Ему уже не до G7, не до Зеленского. Поэтому тут уже, как бы, диагноз для Зеленского и западных стран: «Сами занимайтесь своими делами, а я буду своими приоритетами во внешней политике», — сказал Блохин в беседе с RT.

«Трамп не захотел встречаться с Зеленским, потому что знал, что украинский лидер будет опять просить у него оружия и денег. Кроме того, Трамп терпеть не может лично Зеленского и считает его гнусным человеком, который топит в крови свой собственный народ ради внешних патронов типа экс-президента США Джо Байдена», — уверен Марков.