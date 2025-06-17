Американист объяснил, с чем был связан отъезд Трампа с саммита G7
Американист Семибратов назвал демаршем отъезд Трампа с саммита G7
Досрочный отъезд американского президента Дональда Трампа с саммита G7 в Канаде можно рассматривать как демарш со стороны Белого дома. Так считает замдиректора института стратегических исследований РУДН (ИСИП РУДН) Евгений Семибратов.
«Досрочный отъезд Трампа нужно рассматривать как демарш со стороны американской администрации, со стороны Белого дома — в силу того, что американская администрация, по крайней мере нынешняя, больше не контролирует те политические процессы, которые происходят в странах западного мира», — пояснил Семибратов в беседе с RT.
По его словам, подобное поведение могло быть частью стратегии Трампа. Тем не менее сам американский лидер и его окружение являются «инородным телом» в глазах западных элит.
В свою очередь кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман рассказал «Известиям», что досрочный уход Трампа с саммита говорит о его недовольстве политикой европейских стран.
«Президент США устал слушать их тирады о необходимости сдерживания России и оказания военной помощи Украине. Для Дональда Трампа формат G7 уже не представляет никакого интереса, поскольку позиции участников данной организации ему и так прекрасно известны», — уточнил эксперт.
Он считает, что уход Трампа указывает на раскол в рядах коллективного Запада, который со временем будет усиливаться.