Зеленский договорился со Стармером созвать новую встречу коалиции желающих
Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером созвать очередную встречу коалиции желающих в ближайшее время. Об этом сообщает правительство Соединенного Королевства.
«Премьер-министр встретился с... Зеленским на саммите G7 этим днем... Они договорились созвать следующую встречу "коалиции желающих" в ближайшие недели», — передает британское правительство.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке ЕС нового беспрецедентного пакета санкций против России. Глава республики отметил, что данная инициатива была поддержана американским президентом Донаьдом Трампом.