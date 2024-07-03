Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией

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Политолог и военный эксперт Павел Рыжевский заявил, что стягивание ВСУ к границе с Белоруссией является провокацией. Об этом сообщают «Известия».
По словам Рыжевского, на границе Украины и Белоруссии болотистая и труднопроходимая местность, по этой причине серьезная эскалация на этом участке вряд ли возможна. Политолог подчеркнул, что усиление украинского военного присутствия рядом с границей Белоруссии объясняется усилиями киевского режима и Запада по созданию собственной повестки дня.
Рыжевский заключил, что еще одной причиной подобных действий ВСУ может служить попытка повлиять на парламентские выборы во Франции и на президентские — в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР.
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«Просто создается инфоповод, что, в принципе, удобно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Никаких сил особо тратить не нужно, потерь тоже нет, но есть мнимая угроза», — цитируют эксперта «Известия».
Рыжевский заключил, что еще одной причиной подобных действий ВСУ может служить попытка повлиять на парламентские выборы во Франции и на президентские — в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР.
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Екатерина Коршунова