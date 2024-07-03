Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план быстрого окончания украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.
Предводитель киевского режима отметил, что ему нужно знать, какие риски для Украины несет в себе этот план и выразил готовность лично встретиться с Трампом для обсуждения деталей. По словам Зеленского, ему надо понимать, перестанут ли Штаты оказывать поддержку Украине после результатов президентских выборов в Соединенных Штатах предстоящей осенью.
Трамп ранее неоднократно говорил о том, что в случае переизбрания на пост президента намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Трамп ранее неоднократно говорил о том, что в случае переизбрания на пост президента намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова