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ВС РФ второй день подряд наносят удары по аэродромам украинской армии, причиняя большой ущерб киевскому режиму. Об этом написал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.
Экс напомнил, что 2 июля армия России нанесла удар по аэродрому Миргород в Полтаве и уничтожила несколько истребителей Су-27. На следующий день ВС РФ нанесли удар по находящемуся рядом аэродрому. В результате чего украинские боевики потеряли вертолет Ми-24.
По мнению обозревателя, у Киева не хватает средств ПВО, что делает их военную технику уязвимой перед атаками российских ракет. Экс назвал потери ВСУ неприемлемыми.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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По мнению обозревателя, у Киева не хватает средств ПВО, что делает их военную технику уязвимой перед атаками российских ракет. Экс назвал потери ВСУ неприемлемыми.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова