Полковник Баранец прокомментировал удар ВСУ по свинокомплексу «Агро-Белогорье»

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Украинский дрон атаковал один из крупнейших в России свиноводческий комплекс в Белгородской области. На предприятие было сброшено четыре взрывных устройства, пострадал один человек.
О том, какие цели преследовали Вооруженные Силы Украины при этом ударе и является ли комплекс «Агро-Белогорье» стратегическим объектом, рассказал в беседе с «Радио 1» полковник в отставке, советский и российский военный обозреватель Виктор Баранец.
«Агро-Белогорье» входит в десятку крупнейших агрокомплексов страны и является самым большим предприятие по производству свинины в Белгородской области. ВСУ атаковали предприятие, запустив БПЛА с территории Харьковской области. Почему они предприняли такую атаку?
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.
Виктор Баранец также высказался относительно сложившейся ситуации с атаками по российским НПЗ, назвав это «логикой любой войны».
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«Агро-Белогорье» входит в десятку крупнейших агрокомплексов страны и является самым большим предприятие по производству свинины в Белгородской области. ВСУ атаковали предприятие, запустив БПЛА с территории Харьковской области. Почему они предприняли такую атаку?
«Этот случай говорит о том, что не только мирное население Белгородской области, но и местные свиньи становятся объектом «террористических нападений» украинской армии», — сообщил Баранец.Полковник поделился своими мыслями, какие факторы могли стать причинами инцидента. Здесь есть несколько вариантов. Первым вариантом Баранец обозначил банальную ошибку военных Украины.
«Давайте все-таки говорить о том, что это могла быть ошибка, просчет. Потому что российские свинарники пока не приравняли к стратегическим военным объектам, где бы они не находились, даже в Белгородской области», — считает собеседник «Радио 1».Вторым вариантом Баранец обозначил атаку по свинокомплексу с целью ослабления продовольственной системы России.
«Но если это делается с умыслом, то они хотят ударить по нашей продовольственной системе, лишить белгородцев свинины. Но тут они жестоко просчитались, потому что у нас проблем со свининой нет. Белгородская область достаточно развита в хозяйственном отношении, и у украинцев не хватит взрывных устройств, чтобы перебить всех белгородских свиней..., а вот мы украинских, конечно, перебьем», — высказался военный обозреватель.В марте текущего года украинские БПЛА атаковали сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Во вторник, 2 апреля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.
Виктор Баранец также высказался относительно сложившейся ситуации с атаками по российским НПЗ, назвав это «логикой любой войны».
«Украина старается бить по сердечно-сосудистой системе промышленности российского государства и лишить армию горючего. Это цель. Когда идет война, то удары наносятся по самым болезненным точкам. Точно так же и мы поступаем. Это логика войны, ничего нового. Мы же по ДнепроГЭС ударили не потому, что нам больше нечего делать, а потому, что мы добиваемся деэлектрификации Украины. Мы так же бьем по нефтеперерабатывающим заводам, по военным заводам, и бьем по гражданским объектам Украины, таким, как ДнепроГЭС, которые затрудняют противнику ведение боевых действий», — поделился мнением Баранец.По словам собеседника «Радио 1», противник действует в соответствии со своей логикой, российские военные — со своей.
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Мария Федоровцева