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Полковник Баранец прокомментировал удар ВСУ по свинокомплексу «Агро-Белогорье»

03 апреля 2024, 17:53
Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Украинский дрон атаковал один из крупнейших в России свиноводческий комплекс в Белгородской области. На предприятие было сброшено четыре взрывных устройства, пострадал один человек.
О том, какие цели преследовали Вооруженные Силы Украины при этом ударе и является ли комплекс «Агро-Белогорье» стратегическим объектом, рассказал в беседе с «Радио 1» полковник в отставке, советский и российский военный обозреватель Виктор Баранец.

«Агро-Белогорье» входит в десятку крупнейших агрокомплексов страны и является самым большим предприятие по производству свинины в Белгородской области. ВСУ атаковали предприятие, запустив БПЛА с территории Харьковской области. Почему они предприняли такую атаку?


«Этот случай говорит о том, что не только мирное население Белгородской области, но и местные свиньи становятся объектом «террористических нападений» украинской армии», — сообщил Баранец.
Полковник поделился своими мыслями, какие факторы могли стать причинами инцидента. Здесь есть несколько вариантов. Первым вариантом Баранец обозначил банальную ошибку военных Украины.

«Давайте все-таки говорить о том, что это могла быть ошибка, просчет. Потому что российские свинарники пока не приравняли к стратегическим военным объектам, где бы они не находились, даже в Белгородской области», — считает собеседник «Радио 1».
Вторым вариантом Баранец обозначил атаку по свинокомплексу с целью ослабления продовольственной системы России.

«Но если это делается с умыслом, то они хотят ударить по нашей продовольственной системе, лишить белгородцев свинины. Но тут они жестоко просчитались, потому что у нас проблем со свининой нет. Белгородская область достаточно развита в хозяйственном отношении, и у украинцев не хватит взрывных устройств, чтобы перебить всех белгородских свиней..., а вот мы украинских, конечно, перебьем», — высказался военный обозреватель.
В марте текущего года украинские БПЛА атаковали сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Во вторник, 2 апреля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты в России, заявил, что Киев действует в рамках легитимной обороны.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, что считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов украинских сил.

Виктор Баранец также высказался относительно сложившейся ситуации с атаками по российским НПЗ, назвав это «логикой любой войны».

«Украина старается бить по сердечно-сосудистой системе промышленности российского государства и лишить армию горючего. Это цель. Когда идет война, то удары наносятся по самым болезненным точкам. Точно так же и мы поступаем. Это логика войны, ничего нового. Мы же по ДнепроГЭС ударили не потому, что нам больше нечего делать, а потому, что мы добиваемся деэлектрификации Украины. Мы так же бьем по нефтеперерабатывающим заводам, по военным заводам, и бьем по гражданским объектам Украины, таким, как ДнепроГЭС, которые затрудняют противнику ведение боевых действий», — поделился мнением Баранец.
По словам собеседника «Радио 1», противник действует в соответствии со своей логикой, российские военные — со своей.


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#белгородская область
#всу
#атака
#аграрный сектор
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InfoBRICS: Войска РФ мгновенно уничтожают поставляемое Западом вооружение
03 апреля 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские военные немедленно уничтожают вооружения и боевую технику, поставляемые Украине западными партнёрами. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
В своей статье для издания InfoBRICS он подчеркнул, что используя устаревшее оружие киевский режим никогда не сможет переломить ход конфликта. Нужда в западных поставках техники и вооружений очевидна. Но дело в том, что большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя: российские военные быстро уничтожают его точным огнём артиллерии, указал эксперт.

Лейрос считает, что в Киеве прекрасно осознают безвыходность ситуации на фронте, но ничего не могут с этим поделать, так как союзники требуют от украинских властей и обескровленных ВСУ продолжения боевых действий.

Россия неоднократно ранее заявляла, что поставки вооружений Киеву не могут оказать решающего влияния на ход конфликта, а только затягивают вооружённое противостояние, приводя к новым бессмысленным жертвам.

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#россия
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#всу
#вооружения
#украина
#киев
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«Кто это чучело?»: Депутат Гурулёв ответил на слова Зеленского про мобилизацию в России
Генерал Гурулев поставил Зеленского на место после его слов о мобилизации в РФ
03 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия не нуждается в новой мобилизации, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, в интервью изданию Shot.
Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что летом россиян ожидает новая мобилизация.

«Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооружённые силы», - отметил Андрей Гурулёв.
Украинские власти и местные СМИ регулярно распространяют информацию о предполагаемой мобилизации в России в 2024 году. Однако президент России Владимир Путин ранее заявил, что подобная инициатива не требуется. Кроме того, недавно Минобороны РФ объявило, что с начала 2024 года более 100 тысяч человек добровольно подписали контракты на военную службу.

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#мобилизация
#зеленский
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Более 300 новых боевых БПЛА «Скворец» отправятся в зону СВО — Хинштейн
Хинштейн: передали 300 новых боевых беспилотников «Скворец» в зону СВО
03 апреля 2024, 17:37

Фото: ТГ-канал Александра Хинштейна

Более 300 новых БПЛА «Скворец» отправятся в ближайшее время в зону проведения спецоперации, сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Сегодня вместе с главой ЦИК «Единой России», депутатом Госдумы Александром Сидякиным — передали Росгвардии от имени «ЕР» и фонда «Наша правда» 300 новых боевых беспилотников «Скворец». Уже в ближайшее время они будут направлены в зону СВО», — написал он.
Хинштейн подчеркнул, что «Скворец» — полностью отечественная разработка. Беспилотники собраны из российских комплектующих под эгидой «Центра беспилотных систем», который создан при поддержке ЕР.
Дроны могут достигать дальности до 17 километров, нести груз до 3,5 килограмма, а также держать связь до 25 километров. Их закупили за счёт внебюджетных источников.

Хинштейн выразил уверенность, что переданные на фронт дроны очень пригодятся росгвардейцам «в их важнейшей и самоотверженной службе».

«Это наш скромный вклад в приближении скорой победы», — заключил он.

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#госдума
#сво
#бпла
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Названы направления в зоне спецоперации, где продвинулись ВС РФ
Российские войска продвинулись на трёх направлениях в зоне СВО
03 апреля 2024, 17:09

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

ВС РФ продвинулись на Авдеевском, Донецком и Южнодонецком направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны.
Так, бойцы группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Также они отразили десять контратак украинских формирований в ДНР.

Благодаря активным действиям улучшили положение по переднему краю и солдаты группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.

В свою очередь, бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодное тактическое положение на Южнодонецком направлении. Кроме этого, они нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.

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#вс рф
#сво
#россия
#минобороны рф
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Стало известно об отказе Бразилии поставлять боеприпасы Украине
Bloomberg: Бразилия отвергла просьбы Запада поставлять боеприпасы Украине
03 апреля 2024, 16:59

Фото: iStock/blinow61

Бразильские власти отклонили запросы со стороны государств Запада о поставках боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Эту информацию передает агентство Bloomberg, ссылаясь на европейских и бразильских чиновников.

В тексте отмечается, что Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов для Киева.

В материале не уточняется, от каких конкретно стран и когда поступили запросы на поставки боеприпасов, а также когда было получено отрицательное решение от Бразилии.

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#поставки
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Майор ВСУ Лапин предрёк Часов Яру судьбу Авдеевки и Артёмовска
03 апреля 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Nzpn

Часов Яр повторит судьбу Артёмовска (украинское название Бахмут) и Авдеевки. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.
По его мнению, Часов Яр падёт, когда российские войска разрушат логистику ВСУ, как это было в Авдеевке. Отставной военный считает, что сам город укреплён неплохо, но проблема в слабости флангов, передаёт «Военное дело». Вспоминая Артёмовск (Бахмут) и Авдеевку, Лапин подчеркнул, что с лобовыми атаками у россиян там также долго ничего не выходило, но как только города были охвачены с флангов и была разрушена логистика, они пали. Та же судьба ожидает Часов Яр, считает бывший депутат.

Отставной военный в связи с этим озабочен перспективами дальнейшего наступления, которые появятся у российских войск после установления контроля над Часов Яром.

«А что такое Часов Яр — это направо Славянск и Краматорск, налево — Константиновка», — подчеркнул Лапин.

Потеря важного стратегического и логистического узла и получение войсками РФ направлений для развития наступления являются самыми тяжёлыми последствиями потери Часов Яра, в которой уже почти нет сомнений, заключил отставной офицер.

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Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного в ДНР
Минобороны: в районе Урожайного отражена контратака ВСУ, Киев потерял 155 солдат
03 апреля 2024, 16:04

Фото: istockphoto/dr_evil

Группировка «Восток» российской армии отразила контратаку и нанесла поражение украинским подразделениям на южнодонецком направлении.
Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ. По данным ведомства, потери противника составили до 155 солдат.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — заявил представитель Минобороны.
Также в Министерстве обороны РФ отметили, что в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие успешно отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

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#всу
#вс рф
#солдат
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Зеленский заявил о готовящейся мобилизации в РФ и назвал конкретную дату
Зеленский: Россия 1 июня готовится мобилизовать 300 тысяч человек
03 апреля 2024, 16:03

Россия готовится 1 июня дополнительно мобилизовать ещё 300 тысяч человек. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.
«Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что Украина в ответ готовит и свою мобилизацию. Однако на вопрос о том, сколько украинцев планируется мобилизовать в 2024 году, Зеленский внятно не ответил.

22 марта член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что в настоящее время в армии России хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту.

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#россия
#украина
#зеленский
#солдат
#шойгу
#мобилизация
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Росгвардейцы в ЛНР нашли схрон с боеприпасами производства США и Польши
03 апреля 2024, 15:51

Фото: istockphoto/Wirestock

Бойцы инженерного подразделения Росгвардии обнаружили замаскированный схрон на территории Луганской Народной Республики. В тайнике находились боеприпасы, произведённые в США и Польше, а также самодельные взрывные устройства (СВУ), готовые к применению, и компоненты к ним.
По сообщению пресс-службы ведомства, схрон был найден в лесополосе служебной минно-розыскной собакой по кличке Хан. Всего в тайнике было обнаружено свыше 15 тысяч патронов к автоматическому стрелковому оружию, более ста гранат различной модификации, две мины, выстрел к американскому гранатомёту М44.

Кроме того, бойцы Росгвардии рассказали, что в схроне находилось 19 СВУ, которые были собраны с использованием пластида, зажигательных смесей, гранатомётных выстрелов и различных поражающих элементов. Также там были найдены тротиловые шашки, огнепроводный шнур и более 70 кумулятивных зарядов.

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