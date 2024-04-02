ГУР взяло на себя ответственность за атаку на предприятия в Татарстане

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Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к атаке дронов на предприятия в Татарстане. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинские спецслужбах.
«Это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что целью атаки был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха».
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Элина Позднякова