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Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил сообщения о вспышке холеры в Херсоне среди украинских военных и гражданского населения. Об этом информирует «Лента.ру».
Матвийчук отметил, что холера предполагает обязательную изоляцию и соблюдение особых мер. По мнению полковника, для Киева ситуация является критичной, так как она требует объявления карантина и изоляции региона.
Матвийчук предположил, что холера может быть вызвана подрывом Каховской ГЭС. Российские войска будут проводить антихолерные мероприятия, исследовать район и инфекционный фон, добавил полковник.
Напомним, вспышка холеры унесла жизни двенадцати человек в Херсоне. Болезнь затронула не только ВСУ, но и гражданское население, сообщило РИА Новости 21 июня российское подполье.
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Матвийчук предположил, что холера может быть вызвана подрывом Каховской ГЭС. Российские войска будут проводить антихолерные мероприятия, исследовать район и инфекционный фон, добавил полковник.
Напомним, вспышка холеры унесла жизни двенадцати человек в Херсоне. Болезнь затронула не только ВСУ, но и гражданское население, сообщило РИА Новости 21 июня российское подполье.
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Екатерина Коршунова