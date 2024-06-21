В Минобороны РФ рассказали о сдавшихся за неделю в плен украинских солдатах

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В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Данные приводятся за период с 15 по 21 июня. Также в военном ведомстве отметили, что за прошедшую ночь украинские боевики выпустили 117 беспилотников по гражданским объектам на территории РФ.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот ночью уничтожил шесть безэкипажэных катеров противника в районе Крымского полуострова.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что Черноморский флот ночью уничтожил шесть безэкипажэных катеров противника в районе Крымского полуострова.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова