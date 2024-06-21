В Минобороны РФ рассказали о сдавшихся за неделю в плен украинских солдатах

Армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах Харьковской области, однако ВСУ не оставляют попыток остановить российское наступление и предпринимают попытки контратак, тем временем в Часов Яре продолжается ожесточенная битва, украинские войска крепко держатся за свои позиции и не собираются их покидать, несмотря на тяжёлое положение в городе.