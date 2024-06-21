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В Минобороны РФ рассказали о сдавшихся за неделю в плен украинских солдатах

Минобороны РФ: за неделю 37 солдат ВСУ сдались в плен российским военным
21 июня 2024, 15:26
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Данные приводятся за период с 15 по 21 июня. Также в военном ведомстве отметили, что за прошедшую ночь украинские боевики выпустили 117 беспилотников по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот ночью уничтожил шесть безэкипажэных катеров противника в районе Крымского полуострова.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
Белоусов оценил ситуацию на линии фронта
Белоусов: ВС России владеют инициативой на всей линии фронта
21 июня 2024, 15:36

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом Белоусов сообщил на встрече с выпускниками военных вузов.
Министр отметил, что благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военнослужащих ВС РФ постепенно снижается боевой потенциал ВСУ.

Ранее сообщалось, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат ​противника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Bild: ВСУ применяют Panzerhaubitze 2000 для ударов по РФ
21 июня 2024, 15:01

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 используют украинские боевики под Харьковом, чтобы бить по российским территориям. Об этом сообщает издание Bild. Дальность стрельбы из такого вооружения составляет до 40 километров.
По словам корреспондента газеты Бьорна Штритцеля, который был на позициях боевиков ВСУ, в конце мая Германия одобрила использование Украиной поставляемых ей вооружений для ударов по РФ. Гаубичный расчет расположен в блиндаже в леске «неподалеку от российской границы».

После приказа боевики выводят гаубицу на позицию для огня, несколько раз стреляют и отступают назад, чтобы западное вооружение не уничтожили российские дроны.

По словам украинских артиллеристов, у Panzerhaubitze 2000 мощная броня, гаубица высокоточная. Однако в ней нет кондиционеров, поэтому приборы ломаются из-за высоких температур.

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В Госдуме заявили об отчаянном положение ВСУ
Депутат Затулин: атаки на регионы РФ демонстрируют неудачи ВСУ на поле боя
21 июня 2024, 14:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украина атакует регионы России беспилотниками из-за неудач ВСУ на поле боя. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Я аплодирую усилиям Министерства обороны РФ за то, что они уничтожают столько дронов. Такая активность со стороны киевского режима говорит о том, что они проигрывают на поле боя, поэтому им не остается ничего другого, как в отчаянии пытаться атаковать нашу мирную инфраструктуру», — сказал Затулин в беседе с «Известиями».

Напомним, минувшей ночью системы российской противовоздушной обороны сбили 114 украинских беспилотников на территории РФ. При этом 70 из них в Крыму, а 43 в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ. Украина ежедневно отправляет сотни беспилотников для удара по российским территориям, при этом противовоздушная оборона успешно справляется с такими атаками.

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#беспилотник
#украина
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#всу
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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести катеров ВСУ в районе Крыма
ЧФ за ночь уничтожил у берегов Крыма шесть украинских безэкипажных катеров
21 июня 2024, 14:30

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Силы Черноморского флота ночью уничтожили 6 украинских безэкипажэных катеров в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.
Другие подробности в настоящее время не приводятся. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что за минувшую ночь ВСУ выпустили 117 БПЛА по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня порядка 70 дронов украинской армии были сбиты над Крымом и Черным морем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#атака
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Раскрыты подробности применения «адской» бомбы в Липцах
Fighterbomber: ФАБ-3000 обвалила стену дома с обратной стороны от взрыва
21 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российскую фугасную авиабомбу ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции, которую ранее сбросили на цель противника в Харьковской области, установили на мгновенный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. Об этом пишет Telegram-канал Fighterbomber.
Уточняется, что вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы. Исходя из результатов произошедшей атаки, мощность ФАБ-3000 лишь незначительно больше мощности ФАБ-1500, говорится в материале Telegram-канала.

Примечательно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 может нести 3 бомбы ФАБ-1500 с УМПК вместо одной ФАБ-3000.

Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце

В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации
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#спецоперация
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Российский боец СВО выжил с осколком снаряда в сердце
В Татарстане хирурги извлекли осколок снаряда из сердца раненого бойца СВО
21 июня 2024, 13:17

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи МКДЦ и РКБ на протяжении трех с половиной часов оперировали 26-летнего участника спецоперации, у которого в сердце остался осколок снаряда. Об этом сообщает «Татарстан-24».
Отмечается, что осколок размером 4 на 7 мм прошел через ключицу и застрял в сердце бойца с позывным «Крашер». По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, военный не умер от кровотечения, так как осколок успел разогреться и в сердечной мышце также произошел разогрев «по принципу сварки».

Примечательно, что осколок каким-то чудом не повредил дыхательные пути или иные жизненно важные органы. В настоящее время молодой человек находится на пути к выздоровлению. Солдат ВС РФ уже задумывается о возвращении на службу.

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Боец СВО неделю оборонял позицию, пив дождевую воду и поедая листья
RT: боец СВО неделю оборонял позиции без припасов, пил дождевую воду и ел листья
21 июня 2024, 13:15

Фото:IStock/Aleksandr Golubev

Участник специальной военной операции на протяжении недели в одиночку удерживал брошенные ВСУ позиции. Об этом сам солдат с позывным Мияги рассказал журналистам RT.
По словам бойца, он участвовал в штурме украинских позиций, когда внезапно они попали под обстрел. Штурмующие разделились и Мияги направился в сторону ВСУ, вызывая огонь неприятеля на себя. Он занял брошенное украинцами укрепление и под прицелами дронов неделю удерживал его. В это время сослуживцы бойца занимали другие опорные пункты. После у Мияги возник план спасения и он пересек 3 километра пересеченной местности, простреливаемой и заминированной ВСУ. Сослуживцы встретили его, стоящим на коленях, передает RT.

«Меня спасли холодные короткие дожди два дня подряд. Так я жажду утолял. Листья ел. Периодически смотрел на кусты, и мне мерещились баклажки с водой. Будто понемногу сходил с ума», — сообщает российский боец.

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ВСУ готовят контрудар на Харьковском направлении
21 июня 2024, 12:31

Фото: iStock/undefined undefined

В Харьковской области командование ВСУ стягивает резервы, оснащенные техникой и вооружением.
«Источники в Харькове и окрестностях сообщают о большом скоплении личного состава, артиллерии и военной техники. Командование ВСУ, судя по всему, сосредотачивает силы и средства для нанесения ударов войсками по ВС РФ на харьковском направлении. Возможны попытки выхода сил ВСУ во фланг российского оперативного войскового объединения «Север»», — пишет argumenti.ru.

Минувшей ночью ВСУ попытались контратаковать ВС РФ в районе села Глубокое у Липцов, однако российские бойцы купировали атаку и отбросили украинцев назад.

Кроме того, накануне российские военные впервые с начала СВО ударили по Липцам тяжёлой авиационной бомбой ФАБ-3000, оснащённой УМПК. Врыв произошёл недалеко от капитального строения, от которого остался только остов.

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#оружие
#вооружение
#сво
#всу
#вс рф
#танк
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Применение ФАБ-3000 под Харьковом и плачевное положение ВСУ в Часов Яре: сводка СВО на 21 июня
Журналист Боуз: использование РФ ФАБ-3000 — плохая новость для ВСУ
21 июня 2024, 11:17

Фото: iStock/Евгений Биятов

Армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах Харьковской области, однако ВСУ не оставляют попыток остановить российское наступление и предпринимают попытки контратак, тем временем в Часов Яре продолжается ожесточенная битва, украинские войска крепко держатся за свои позиции и не собираются их покидать, несмотря на тяжёлое положение в городе.
Последние новости с полей спецоперации на утро 21.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Часовоярское направление


Здесь продолжаются интенсивные бои в восточном микрорайоне Часов Яра «Канал» в многоэтажной застройке. Российские войска при поддержке средств дальнего поражения пытаются выбить ВСУ с позиций в западной части микрорайона. Украинские войска несут значительные потери, однако пока оставлять свои позиции не собираются. При этом уничтожение российскими бойцами переправ через канал и работа БПЛА и артиллерии осложнили логистику противника.

24-я ОМБр ВСУ сообщает о тяжелейшей ситуации в городе и вокруг него. По данным украинских боевиков, армия РФ постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга. Кроме того, ВС РФ беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

Кроме того, ВС РФ выдавили ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс в Калиновке. В скором времени село будет полностью освобождено от украинских боевиков.

Харьковское направление


Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, российская армия взяла под контроль Агрегатный завод и большую часть Тихого. При этом ВСУ лишились единственной асфальтированной дороги для снабжения.

Подразделения ВС РФ оттеснили противника к реке Волчья, а попытки ВСУ перебросить подкрепление были пресечены плотным огнем артиллерии и ТОСов. Однако в восточной части города ВСУ пытаются наступать.

В ночь на 21 июня украинские подразделения небольшими группами четыре раза атаковали российские позиции в районе села Глубокое в районе Липцов. Действия оказались безуспешными.

Таким образом, по данным Telegram-канала «Два майора», противник активизировался на всех направлениях в Харьковской области и пытается найти слабые места в обороне российских войск, разворачивая дополнительные средства РЭБ и разведки. Однако наши бойцы мужественно отражают все атаки врага, активно применяя артиллерию, ТОСы и авиацию.

Накануне армия России впервые применила ФАБ-3000 с УМПК в Липцах. Вот что об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз:
«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск».

Авдеевское направление


В Карловке идут бои на окраинах. По данным некоторых украинских источников, российские бойцы контролируют уже половину села. Они наступают западнее Нетайлово, огибая Карловское водохранилище. В то же время на северном берегу водохранилища идут боевые действия за позиции в коттеджном посёлке. В Соколе ВСУ предпринимают попытки контратаковать, мешая продвижению российских сил, а в Воздвиженке плотно работает российская авиация, уничтожая укрепрайоны противника.

Тем временем российские войска закрепляются на занятых ранее позициях в районе Торецка.

Донецкое направление


Ведутся уличные бои в центре Красногоровки. Российские штурмовые подразделения продавливают оборону ВСУ с востока и пытаются взять их в окружение. В Максимильяновке развязались бои на восточных окраинах, а у Константиновки продолжается артиллерийская подготовка штурма, пишет военкор Евгений Лисицын.

По данным Telegram-канала «WarGonzo», в районе Нью-Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.

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