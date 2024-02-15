Полковник ВС США Дэвис: Россия может уничтожить все украинские военные заводы

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Российские войска, используя мощные ракетные удары и большое количество дронов, в состоянии уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший военный отметил, что Вооружённые силы РФ имеют стратегическую возможность запускать дальнобойные ракеты через всю страну и уничтожать стратегические заводы на Украине. Что они, впрочем, и делают на регулярной основе, добавил он.
Дэвис также указал, что Россия имеет серьёзный производственный потенциал, который успешно реализует, что позволяет ей на регулярной основе снабжать свою армию достаточным количеством вооружений. Поэтому, сделал вывод отставной полковник, предоставлять Киеву очередной пакет помощи не имеет смысла, поскольку для ВСУ конфликт уже проигран.
Россия производит огромное количество дронов всех видов и конфигураций. У них больше артиллерийский парк. Российские самолёты имеют абсолютное превосходство в воздухе. У них неограниченное количество снарядов. По всем аспектам российская армия имеет полное преимущество, заключил бывший военный.
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Дэвис также указал, что Россия имеет серьёзный производственный потенциал, который успешно реализует, что позволяет ей на регулярной основе снабжать свою армию достаточным количеством вооружений. Поэтому, сделал вывод отставной полковник, предоставлять Киеву очередной пакет помощи не имеет смысла, поскольку для ВСУ конфликт уже проигран.
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Александр Бойцов