Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Слезы счастья»: житель Авдеевки расплакался, увидев российских бойцов

«Слезы счастья»: житель Авдеевки расплакался, увидев российских бойцов

Мирный житель Авдеевки расплакался, увидев военных с российскими флагами
15 февраля 2024, 16:25
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Житель Авдеевки расплакался от счастья, когда увидел российских бойцов, которые пришли для эвакуации мирного населения из города. Видео разговора опубликовал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Он рассказал, что российские военные помогли ему покинуть разрушенный город. По его словам, он не смог сдержать слез, когда увидел военных с российскими флагами. Петр Михайлович отметил, что ВСУ начали бомбить дома его и соседей. Он успел спрятаться в подвале, а когда вышел, ничего не осталось. Благо кошка жива, и сам не ранен, добавил мужчина.

«Они (ВСУ – ред.) стреляют по мирным уже два года. Жалости никакой. Им прощенья не может быть...Уже наши пришли там, родненькие! Их много сейчас там. Все больше и больше», - рассказал Петр Михайлович.

Читайте также:

Жительница Авдеевки пробиралась три дня через линию фронта в Донецк

Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц

В ВСУ готовятся к потере основной трассы снабжения ВСУ под Авдеевкой
#военные
#город
#кошка
#мужчина
#дома
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США выяснили, когда Россия сможет диктовать условия Украине
Россия будет диктовать условия, когда Украина потеряет выход к Чёрному морю
15 февраля 2024, 17:09

Фото: iStock/kornyeyeva

Россия будет диктовать условия мирного соглашения, когда Украина потеряет выход к Чёрному морю, об этом заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман в интервью для YouTube-канала Duran.
По его словам, когда Украина окончательно потеряет выход к Чёрному морю — и Киеву, и его западным союзникам придётся пойти на мирные переговоры с Россией.

«Я думаю, мы столкнемся с теми требованиями, которые Владимир Путин изначально и выдвигал: нейтральный статус Украины, защита русскоязычного населения, теперь уже под покровительством России, и приглашение обсудить новую архитектуру безопасности в Европе», — прокомментировал ситуацию Фриман.

Напомним, в ходе интервью российского лидера Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, президент заявил, что всё левобережье Днепра, включая Киев, — это исторически русские земли.

Читайте также:

Владимир Путин рассказал Такеру Карлсону об истории Украины и её связи с Россией

«Абсолютно нереально»: В Словакии исключили возможность ухода РФ из Донбасса и Крыма

ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, ВСУ несут огромные потери
#чёрное море
#всу
#сво
#вс рф
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полковник ВС США Дэвис: Россия может уничтожить все украинские военные заводы
15 февраля 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Leestat

Российские войска, используя мощные ракетные удары и большое количество дронов, в состоянии уничтожить весь военно-промышленный комплекс Украины. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший военный отметил, что Вооружённые силы РФ имеют стратегическую возможность запускать дальнобойные ракеты через всю страну и уничтожать стратегические заводы на Украине. Что они, впрочем, и делают на регулярной основе, добавил он.

Дэвис также указал, что Россия имеет серьёзный производственный потенциал, который успешно реализует, что позволяет ей на регулярной основе снабжать свою армию достаточным количеством вооружений. Поэтому, сделал вывод отставной полковник, предоставлять Киеву очередной пакет помощи не имеет смысла, поскольку для ВСУ конфликт уже проигран.

Россия производит огромное количество дронов всех видов и конфигураций. У них больше артиллерийский парк. Российские самолёты имеют абсолютное превосходство в воздухе. У них неограниченное количество снарядов. По всем аспектам российская армия имеет полное преимущество, заключил бывший военный.

Читайте также:

«Слезы счастья»: житель Авдеевки расплакался, увидев российских бойцов

Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц

Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
#россия
#конфликт
#армия
#всу
#ракеты
#рф
#заводы
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Чудовищное преступление»: В МИД РФ высказались о теракте в Белгороде
Киев вымещает злость на мирных гражданах, заявили в МИД РФ о теракте в Белгороде
15 февраля 2024, 16:21

Фото: iStock/Ilya Burov

Преступные власти киевского режима вымещают свою злость на мирных граждан России, заявили на официальном сайте МИД РФ.
Напомним, днём 14 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. В небе над городом было уничтожено 14 снарядов чехословацкой РСЗО «Вампир». В настоящий момент известно о шести погибших, включая четырёхмесячную девочку. Осколок от запущенной Киевом ракеты упал прямо на коляску.

«Повреждены многоквартирные дома, одно из промышленных предприятий, автомобили, магазин. Никакого военного смысла данная акция не имела», — уточнили в российском министерстве иностранных дел.

По словам представителей МИД, терпящий неудачи на полях СВО киевский режим решил выместить свою злость на мирных граждан России.

В МИД РФ ​выступили с призывом к мировому сообществу обратить внимание на ​ужасающие преступления киевских властей.

Читайте также:

Количество погибших под обстрелом в Белгороде увеличилось до шести

«Акт терроризма»: В МИД РФ прокомментировали обстрел Белгорода

«Трусливая предсмертная агония»: В Госдуме прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
#мид рф
#белгород
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Абсолютно нереально»: В Словакии исключили возможность ухода РФ из Донбасса и Крыма
Фицо: Наивно полагать, что Россия уйдёт из Донбасса и Крыма
15 февраля 2024, 15:34

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Россия не будет покидать территории, которые ей удалось освободить в ходе СВО, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для Hlavne spravy.
«Если кто-то думает, что единственное решение (российско-украинского конфликта) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть», — заявил Фицо.

Он также в очередной раз отметил, что считает необходимой только гуманитарную помощь Украине, но никак не поддержку её Вооружённых сил.

Фицо убеждён, что Россия не станет покидать территории, которые ей удалось освободить в ходе специальной военной операции.

Читайте также:

Фицо: Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией

Премьер Словакии Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО

Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией
#словакия
#россия
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть человеком погибли под украинским обстрелом Белгорода
Количество погибших под обстрелом в Белгороде увеличилось до шести
15 февраля 2024, 15:21

Фото: iStock/Soumen Hazra

Количество погибших под обстрелом Белгорода увеличилось до шести, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, днём 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Над городом было сбито 14 снарядов, выпущенных из чехословацкой реактивной системы залпового огня «Вампир».

Осколки ракеты попали по зданию торгового центра. Четыре человека, находившихся в здании в момент атаки, погибли.

Позже стало известно о гибели четырёхмесячной девочки. Мать гуляла с ребёнком на стадионе, осколок ракеты попал прямо в коляску.

По информации 112, всего в настоящий момент известно о гибли шести человек. Количество пострадавших уточняется.

Читайте также:

«Акт терроризма»: В МИД РФ прокомментировали обстрел Белгорода

Четырехмесячная девочка погибла при обстреле Белгорода

Появились официальные подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород
#белгород
#всу
#ракета
#погибшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Трусливая предсмертная агония»: В Госдуме прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Хинштейн: Обстрел Белгорода - это трусливая предсмертная агония киевского режима
15 февраля 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал сегодняшний обстрел Белгорода – это трусливой предсмертной агонией киевского режима и выразил надежду на то, что возмездие уже близко.
«Террористический акт устрашения обрушился сегодня на Белгород. Это ни что иное, как трусливая предсмертная агония киевского режима, который даже при колоссальной военной поддержке своих союзников, ничего не может на поле боя», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинские террористы в очередной раз стреляли по мирным жителям, ведь они не могут дать сдачи. Среди погибших есть дети. При этом депутат выразил надежду на то, что возмездие уже близко.

Напомним, днем 15 февраля украинская сторона провела ракетную атаку на Белгород. По официальным данным, погибли пять человек, из них двое детей. Еще 18 мирных жителей получили различные ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Появились официальные подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород

ВСУ атаковали Белгород из РСЗО RM-70 «Вампир», есть много погибших

При ракетной атаке на Белгород погибли 9 человек, из них двое детей
#дети
#террористы
#telegram
#депутат
#Белгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
15 февраля 2024, 14:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России минувшим утром нанесла мощный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все намеченные цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сводке оборонного ведомства России.

Согласно сообщению, под российский удар попали украинские предприятие, где производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы. Кроме того, атака была направлена по заводам, производящим топливо для вражеской военной техники.

В министерстве подчеркнули, что все поставленные цели были поражены.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.

Читайте также:

Продвижение на Бахмутском направлении и «кольцо» в Авдеевке: последние новости СВО

Шойгу поручил вносить изменения в ракеты «Искандер» и «Кинжал» по опыту СВО

Песков отказался комментировать информацию об атаке ВСУ на корабль ЧМФ России
#топливо
#учения
#предприятие
#боеприпасы
#оборудование
#всу
#удар
#атака
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, ВСУ несут огромные потери
Ганчев: Российская армия продвигается на Купянском направлении
15 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские войска продолжают продвижение в сторону Купянска, об этом рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью для «Первый канал».
«Для них (ВСУ), конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска, то есть это западнее от Луганской Народной Республики», — объяснил Ганчев.

По его словам, российская армия находится в достаточно выгодном положении для продвижения на Купянском направлении.

Ганчев заявил, что украинским войскам необходимо пополнить ряды личного состава и вооружения на этом направлении, однако, попытки сделать это успешно пресекаются ВС России.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российская сторона объявила бойцам ВСУ в Авдеевке ультиматум о капитуляции

Продвижение на Бахмутском направлении и «кольцо» в Авдеевке: последние новости СВО
#вс рф
#всу
#сво
#харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Акт терроризма»: В МИД РФ прокомментировали обстрел Белгорода
Захарова назвала сегодняшний обстрел Белгорода актом терроризма
15 февраля 2024, 14:13

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

ВС Украины совершили акт терроризма, направив на Белгород реактивные ракеты «Вампир», с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Днём 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по Белгороду при помощи реактивных систем залпового огня «Вампир». Осколки ракеты попали по торговому центру. Четыре человека, находившихся внутри ТЦ в момент атаки, погибли моментально. Ещё пятеро пострадавших скончались позже.

Точное количество жертв украинского обстрела в настоящий момент уточняется.

По словам Захаровой, сегодня украинская армия совершила акт терроризма, напав на мирный российский города. Россия вынесет этот вопрос на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, уточнила спикер МИДа.

Читайте также:

В Белгороде при атаке ВСУ погибли четыре человека, еще 10 ранены

ВСУ атаковали Белгород из РСЗО RM-70 «Вампир», есть много погибших

Гладков: 5 человек погибли и 18 ранены при атаке ВСУ на Белгород
#мария захарова
#мид рф
#белгород
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф