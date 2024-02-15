«Слезы счастья»: житель Авдеевки расплакался, увидев российских бойцов

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Житель Авдеевки расплакался от счастья, когда увидел российских бойцов, которые пришли для эвакуации мирного населения из города. Видео разговора опубликовал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
«Они (ВСУ – ред.) стреляют по мирным уже два года. Жалости никакой. Им прощенья не может быть...Уже наши пришли там, родненькие! Их много сейчас там. Все больше и больше», - рассказал Петр Михайлович.
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Элина Позднякова