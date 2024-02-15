Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

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Армия России минувшим утром нанесла мощный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все намеченные цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сводке оборонного ведомства России.
Согласно сообщению, под российский удар попали украинские предприятие, где производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы. Кроме того, атака была направлена по заводам, производящим топливо для вражеской военной техники.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.
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Элина Позднякова