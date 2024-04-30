Польша готовит отряды ВСУ из уехавших с Украины мужчин

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В Польше формируются группы из вернувшихся с Украины мужчин для дальнейшего вступления в ряды Вооруженных сил Украины. С таким заявлением 30 апреля выступил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук эфире украинского издания «Новости Live».
Он отметил, что некоторые из этих мужчин выразили желание пройти обучение за рубежом в условиях, обеспечивающих комфортные условия. По его словам, инициатива по формированию этих групп происходит от руководства морпехов, которые организуют подготовку на отдельных базах в Польше, и планируют направлять их на Украину. Однако, по его утверждению, на данный момент речь идет о небольших группах, не превышающих сотен человек.
Камельчук также отметил, что в Польше проходит рекрутинг украинцев, включая через религиозные общины.
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