В Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан

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Варшава не собирается заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в интервью польскому телевидению.
Он подчеркнул, что польское государство не имеет права преследовать украинских граждан за нарушения, совершенные на территории Украины, исключение составляет только объявление в розыск.
Залевский также отметил, что польские власти не намерены предпринимать какие-либо действия для того, чтобы украинцы, находящиеся в Польше, попадали в армию своей страны.
Ранее стало известно, что все консульские действия по отношению к гражданам призывного возраста были приостановлены по указанию Министерства иностранных дел Украины с 23 апреля. В связи с этим граждане Украины в последние дни массово обращаются в паспортный центр в Варшаве в надежде получить документы, необходимые для трудоустройства, открытия банковских счетов или получения временного пребывания в Польше.
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Залевский также отметил, что польские власти не намерены предпринимать какие-либо действия для того, чтобы украинцы, находящиеся в Польше, попадали в армию своей страны.
Ранее стало известно, что все консульские действия по отношению к гражданам призывного возраста были приостановлены по указанию Министерства иностранных дел Украины с 23 апреля. В связи с этим граждане Украины в последние дни массово обращаются в паспортный центр в Варшаве в надежде получить документы, необходимые для трудоустройства, открытия банковских счетов или получения временного пребывания в Польше.
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Артем Кузьмин