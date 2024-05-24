«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ в районе Клещеевки

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Иностранный офицер, который воевал на стороне украинской армии, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает «Военное дело», называя пленного «офицером французского легиона».
Отмечается, что иностранный наемник находится в крайне тяжелом состоянии из-за ранений, врачи пытаются спасти его жизнь. Если он выживет, то станет «ценным источником информации», отметили в Telegram-канале.
При этом не уточняется, является ли пленный солдат обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона. В настоящее время в российском военном ведомстве не подтверждали данную информацию о пленении офицера под Клещеевкой.
Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД также отметили, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.
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При этом не уточняется, является ли пленный солдат обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона. В настоящее время в российском военном ведомстве не подтверждали данную информацию о пленении офицера под Клещеевкой.
Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД также отметили, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.
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Екатерина Коршунова