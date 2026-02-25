25 февраля 2026, 11:04

В Приамурье помощник машиниста пытался поджечь локомотив по указанию мошенников

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

В Приамурье помощник машиниста оказался в центре скандала. Мошенники угрожали ему уголовным делом и заставили задуматься о поджоге локомотива электровоза. По информации УФСБ, злоумышленники взломали его профиль на портале госуслуг и оформили кредиты на его имя. Об этом пишет РИА Новости.