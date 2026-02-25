Помощник машиниста пытался поджечь локомотив
В Приамурье помощник машиниста оказался в центре скандала. Мошенники угрожали ему уголовным делом и заставили задуматься о поджоге локомотива электровоза. По информации УФСБ, злоумышленники взломали его профиль на портале госуслуг и оформили кредиты на его имя. Об этом пишет РИА Новости.
Под предлогом возврата денег и угрозой привлечения к ответственности за финансирование вооруженных сил Украины мошенники заставили мужчину купить бензин и машинное масло. Он смешал эти вещества и проник в машинное отделение электровоза, где поджег блок управления электричеством. Сотрудники депо быстро потушили огонь, не дав ему распространиться.
УФСБ возбудило уголовное дело по статье о диверсии. Суд назначил обвиняемому два месяца заключения под стражу, несмотря на просьбу защитника о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте. Судья посчитал, что на свободе мужчина может скрыть улики или помешать расследованию. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Читайте также: