Принудительно мобилизованный в ВСУ венгр сдался в плен ВС РФ под Красноармейском

25 февраля 2026, 08:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Гражданин Венгрии и Украины Альберт Роман, принудительно мобилизованный в ВСУ, сдался в плен ВС РФ на Красноармейском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.





Мужчина добровольно сложил оружие. Он подчеркнул, что имеет украинский паспорт, но не считает себя гражданином этой страны. При пересечении границы венгерская сторона сразу выпустила его, однако при прохождении контроля на территории Украины его данные внесли в систему, которая показала его пригодность к военной службе.

«Дал свои документы на украинской стороне. Они забивают мои данные. Целый компьютерный монитор засветился красным. Все. Меня уже с границы не выпустили, отвезли в Ужгород, в ТЦК», — рассказал военнопленный.