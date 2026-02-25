ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Курковичи, расположенном в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости.
Губернатор Александр Богомаз сообщил о полном разрушении здания в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные использовали дроны-камикадзе для атаки на населенный пункт. Мужчина осудил действия ВСУ, назвав их проявлением «бесчеловечной нацистской сущности». Он отметил, что пострадавших не оказалось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
