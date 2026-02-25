ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

25 февраля 2026, 09:57

Богомаз: удар ВСУ разрушил фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

Фото: iStock/IherPhoto

Вооруженные силы Украины нанесли удар по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Курковичи, расположенном в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости.