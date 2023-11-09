Последние новости СВО: что применили ВСУ на фронте и зачем им выдают женское белье

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ВСУ продолжают наносить удары по российским районам, применяя кассетные боеприпасы. Несмотря на потери, противник пытается идти в наступление и стремится перехватить инициативу. Редакция «Радио 1» расскажет, где атакуют боевики, и почему в ряды украинской армии поступает все больше женщин.
В Курской области комбинат атаковали кассетными боеприпасами
ВСУ нанесли удар по маслодельному комбинату в Курской области, сообщает телеграм-канал Shot. В результате обстрела два боеприпаса разорвались, повредив производственные бочки. Пострадавших и существенных разрушений нет.
ВСУ атаковали Брянскую область танками
По приграничному району в Брянской области противник выпустил около 30 снарядов. Обстрел села ВСУ вели около 20 минут. В результате происшествия никто не пострадал. По информации телеграм-канала Shot, противник вел обстрел из украинского танка Т-64.
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ВСУ в очередной раз обстреляли жилой район Донецка, пишет РИА Новости. Несколько снарядов рухнули на территории медицинского учреждения. В здание попали две ракеты, что привело к сильному повреждению фасада. В результате происшествия никто не пострадал.
Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска
Пехотная группа ВСУ, занявшая населенный пункт рядом с Авдеевкой, ликвидирована российскими артиллеристами. Об этом сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве рассказали, что по местам дислокации пехоты противника, ВС РФ нанесли массированный удар из РСЗО «Град». Живая сила ВСУ уничтожается осколочно-фугасными реактивными снарядами, добавили в министерстве.
Взрывы на Украине
Минувшей ночью на территории Украины прозвучали взрывы. Об ударах в Днепропетровске сообщили очевидцы, сообщает телеканал ТСН. Отмечается, что взрыв прозвучал вскоре после объявления воздушной тревоги в регионе.
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Украина привлекает в ряды ВСУ больше женщин
В ряды ВСУ привлекают больше женщин, пишет издание The New York Times. Авторы статьи полагают, что поступление женщин на военную службу свидетельствует о больших потерях в рядах украинской армии. Американское агентство также сообщило, что с первого ноября новобранцам ВСУ стали выдавать женское нижнее белье.
Последние новости СВО
На линии фронта ситуация по-прежнему напряженная. Противник пытается атаковать на Херсонско-Крымском направлении, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В районе населенного пункта Крынки ВСУ удалось перехватить инициативу и расширить плацдарм.
Безуспешную попытку атаки предпринял противник на Запорожском направлении в районе Вербового.
Встречные бои зафиксированы в районе Дибровы на Луганском направлении. Тактические успехи наблюдаются у российских сил в районе Синьковки.
Также ВС РФ продолжают атаковать на Донецком фронте. Цель российских бойцов на этом направлении состоит в том, чтобы растянуть линию обороны противника. На Угледарском направлении ВС РФ удается перехватить инициативу.
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Анастасия Крестьянова