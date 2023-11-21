Последние новости СВО: где атакуют ВСУ, как непогодица повлияла на наступление

Невзирая на потери, украинские формирования продолжают наступать на нескольких участках фронта, однако ВС РФ не дают противнику прорвать оборону. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации, о том, где удается перехватить инициативу ВС РФ, и что сказал о завершении конфликта глава Украины Владимир Зеленский.