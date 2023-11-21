Последние новости СВО: где атакуют ВСУ, как непогодица повлияла на наступление

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Невзирая на потери, украинские формирования продолжают наступать на нескольких участках фронта, однако ВС РФ не дают противнику прорвать оборону. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации, о том, где удается перехватить инициативу ВС РФ, и что сказал о завершении конфликта глава Украины Владимир Зеленский.
Группировка «Восток» сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного
Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ в районе Приютного. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток», пишет издание РИА Новости. По его словам, атака была пресечена при поддержке российской артиллерии. Пехота противника была уничтожена.
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ВСУ сбросили бомбу на автобусную остановку в Донецке
ВСУ сбросили начиненный взрывчаткой дрон на автобусную остановку в Донецке. Два человека получили тяжелые ранения. Еще один беспилотник рухнул на гражданский автомобиль. В машине никого не было.
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, пишет издание РБК. По словам политика, украинской стороне были возвращены тела 94 погибших, России переданы 80 тел.
Обмен погибшими происходил при содействии Международного комитета красного креста.
Зеленский рассказал о планах в конфликте на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится не скоро, приводит его слова телеканал Fox News. Глава киевского режима пояснил, что многие относятся к происходящим событиям на Украине как к «фильму», где события быстро меняются.
Он подчеркнул, что украинские военные выполняют тяжелую работу, которая завершится не так скоро, как хотелось бы. Он также добавил, что ВСУ не намерены опускать руки.
ВС РФ перехватили американский беспилотник Puma
ВС РФ перехватили в районе населённого пункта Днепрорудный беспилотник американского производства Puma. Об этом пишет издание РИА Новости. В настоящее время дрон направлен на изучение. Эксперты просматривают видеозаписи, снятые с БПЛА противника.
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Последние новости СВО
Невзирая на потери, ВСУ пытаются идти в атаку на Авдеевском направлении, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На остальных участках фронта наступательная активность противника снизилась из-за погодных условий. Бои продолжаются на Херсонском направлении. ВСУ перебросили новые силы на левобережье Днепра. Противник атакует в районе Голой Пристани.
По информации портала WarGonzo, ВС РФ контратакуют на Угледарском участке фронта.
Ситуация на Донецком направлении остается напряженной. Идут позиционные бои. Российские подразделения идут в наступление в Марьинке и в районе Новокалинова. Под постоянным огнем ВС РФ позиции противника в Новомихайловке, Георгиевке, Яснобродовке, Керамике и Сухой Балке.
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