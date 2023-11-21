Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук рассказал об «ослепших дронах

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Бывший министр госбезопасности Донецкой народной республики, герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук рассказал, что дроны в зоне СВО стали «слепыми» из-за погодных условий.
URA.RU пишет, что военные двигаются по маршрутам, которые заранее разведали. Активные боевые действия привязаны к погодным факторам, потому что на беспилотники сильно влияют снег, дождь и ветер. Всё это затрудняет продвижение техники.
По словам полковника, ВСУ активизировались на донецком направлении рядом с Клещеевкой, Курдюмовкой, Андреевкой и Берховским водохранилищем. Они стараются укрепиться на небольших плацдармах, усиливая наступление в этих точках, желая помешать продвижению российских военных.
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«Фильтрация малых групп штурмовиков на разведанных тропах удобнее без дронов. Слепота сейчас с обеих сторон», — рассказал Пинчук.
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Мария Фирсова