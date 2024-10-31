Поставщики рынков Москвы оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО

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Участники спецоперации на Украине получают продукты длительного хранения от поставщиков рыбных рынков «Москва – на волне». Продукты отправляются как в зону боевых действий, так и на пострадавшие территории. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.
«Поставщики рыбных рынков уже длительное время поддерживают участников специальной военной операции», — сообщается на сайте.Рыбные заводы предоставляют в пользование различные виды консервов: сардины, кильку, шпротный паштет. Гуманитарная помощь аналогичного характера на постоянной основе оказывается жителям приграничья Курской области.
От столичных магазинов в зону СВО поступает вода, комплекты средств личной гигиены. Ближе к зиме к этим поставкам добавились теплые вещи.
Еще с 2023 помощь бойцам СВО оказывает поставщик из Сибири. Военным в Якутии, проходящим лечение в госпиталях, были отправлены омуль и муксун, в то же время пострадавшие Курской области получили более 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.
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