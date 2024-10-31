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«Когда мы победим»: В ГД раскрыли, когда закончится СВО

Депутат Швыткин: в России не ставят сроки окончания СВО
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России не ставят сроки завершения спецоперации. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, его слова передает «Лента.ру».


По его словам, в РФ не строят иллюзий в отношении уменьшения поставок Украине западного вооружения и техники. Депутат пояснил, что на сегодняшний день под видом наемников в рядах ВСУ присутствуют регулярные подразделения армий Запада и стран НАТО.

«Поставки вооружения, техники, боеприпасов продолжаются и достаточно активно. Мы не ставим сроки окончания специальной военной операции, сегодня, завтра, через год, через два. Специальная военная операция окончится тогда, когда мы победим», — сказал депутат.

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Сырский срочно прибыл в Запорожскую область
Рогов: Главком ВСУ срочно прибыл в Запорожскую область
31 октября 2024, 11:55

Главком ВСУ Александр Сырский срочно приехал в Запорожскую область, которая частично находится под контролем Киева. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев», — рассказал Рогов.

Он также добавил, что приезд главкома ВВСУ в Запорожскую область связан и с тактическими успехами армии России, которая успешно продвигается вперед на всех направлениях линии боевого соприкосновения.

Ранее Сырский доложил о тяжелой обстановке на фронте главкому объединенных ВС НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

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Сырский доложил командующему силами НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте
31 октября 2024, 11:42

Фото: сайт НАТО

Главком ВСУ Александр Сырский доложил о тяжелой обстановке на фронте главкому объединенных ВС НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Об этом говорится в соцсети Сырского.
«Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте <...> Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности <...> Во время разговора также обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы», — сказано в публикации Сырского.
Перед этим экс-нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров предрек отставку главкому ВСУ. Он отметил, что Сырский перед уходом должен кое-что сделать.

Ранее сообщалось, кого Сырский перевел в пехотинцы.

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ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ
ВСУ заявили о массированном ракетном ударе по мосту через Днестровский лиман
31 октября 2024, 11:17

Фото: iStock/Diy13

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по крупному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом в украинских ВВС, передает РИА Новости.
Согласно информации источника, были выпущены 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации. Примечательно, что ВСУ смогли перехватить только две авиационные ракеты.

Уточняется, что через этот мост проходит автомобильное и железнодорожное сообщение противника с Молдавией и Румынией.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В Бердянске закрыты школы и детские сады после атаки ВСУ
Администрация Бердянска: школы и детские сады закрыты в четверг после атаки ВСУ
31 октября 2024, 11:02

Фото: iStock/tiero

В Бердянске на юге Запорожской области школы и детские сады не будут работать в четверг, 31 октября, после атаки ВСУ. Об этом информирует Telegram-канал администрации города.
Администрация города призвала местных жителей не покидать дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток украинских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры.

Ранее мэрия Бердянска сообщала, что ВСУ атаковали городской порт. При отражении атаки работала система ПВО. В данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск дронами-камикадзе с поражающими элементами
31 октября 2024, 10:59

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ атаковали Бердянск дронами-камикадзе с поражающими элементами, написал в Telegram-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов», — сказано в публикации.
В МО РФ ситуацию не прокомментировали. Балицкий отметил, что три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что в Бердянске закрыли детские сады и школы после атаки со стороны Украины.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация республики.

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Раскрыта цель для ударов дронов ВСУ по Бердянску
Рогов: целью атаки ВСУ по Бердянску стали порт и административные здания
31 октября 2024, 10:23

Фото: iStock/dzika_mrowka

Целью ударов беспилотников ВСУ по Бердянску являются стали порт и административные здания. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Целью массированной атаки вражеских БПЛА по Бердянску помимо морского порта являются административные здания — органы местного самоуправления и социальной защиты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, основная часть этих зданий находятся в густонаселенных районах или вовсе на первых этажах многоэтажек.

Ранее сообщалось, что порт Бердянска в Запорожской области стал объектом террористической атаки, осуществленной, по информации местных властей, украинским режимом с использованием беспилотников-камикадзе.

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Удар по ВСУ в Курской области, подготовка к вторжению под Сумами, начало боев за Курахово: последние новости СВО
31 октября 2024, 09:52

Фото: iStock/kovalchuk

В Курской области ВСУ испытывают нехватку личного состава и техники. На Донецком участке фронта противник попытался атаковать, но попытка наступления была пресечена российскими войсками. О том, где развернулись самые ожесточенные бои и на каком направлении ВС РФ удалось достичь успеха – в материале «Радио 1».

Курская область


Группировка войск «Север» активно продвигается на юге Суджанского района, украинские подразделения не осуществляют контратак. Разведка сообщает о деморализации среди солдат ВСУ в Судже, что приводит к увеличению числа отказников. В то же время Генштаб Украины не отказывается от своих планов по расширению плацдарма в Курской области.

В Шостке, расположенной под Сумами, формируется новая группировка для вторжения. Местных жителей принудительно эвакуировали еще месяц назад, а военные размещаются в пустующих многоквартирных домах. В поселке Иволжанское в Сумской области расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса нанесли удар по месту расположения солдат и бронетехники 22 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила пункты временной дислокации украинских сил в районе Дарьино, что ослабило их возможности по поддержанию стабильной линии снабжения. Бои также ведутся в районах Новоивановки и Зеленого Шляха, где украинские силы продолжают удерживать позиции, но сталкиваются с нехваткой ресурсов, что заставляет их прибегать к использованию тяжелых дронов для транспортировки необходимых припасов.


Донецкое направление


По информации Минобороны РФ, подразделения «Юг», продвигаясь вглубь позиций ВСУ, нанесли удары по противнику в таких районах, как Александро-Шультино, Зализнянское, Сухие Ялы, Часов Яр, Марково, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Резниковка, Северск и Славянск.
Российские войска успешно отразили две контратаки. Также сообщается, что на Кураховском направлении ВС РФ уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.


Константинопольское направление


Северо-западнее Угледара российские войска продолжают наступательные действия. По оценкам противника, для ВСУ ситуация на фронте в районе Ясной Поляны становится все более сложной. Российские силы также начали продвижение в сторону сел Разлив и Максимовка. К северу от недавно захваченной Богоявленки передовые подразделения ВС РФ атакуют в районе Трудового.

Фото: Минобороны РФ

Торецкое направление


Батальон «Спарта» ежедневно выполняет значительную работу по мониторингу передвижений противника. В начале конфликта силы ВСУ столкнулись с неожиданными FPV-засадами на заранее подготовленных дорогах, но сейчас враг изменил тактику, маневрируя и выбирая новые маршруты. ВС РФ организуют «инженерные засады», устанавливая «минные шлагбаумы» на путях движения противника, сообщает телеграм-канал Wargonzo.


Запорожское направление


На Запорожском фронте продолжаются позиционные бои. В результате этих столкновений и постепенного продвижения российских войск «работинский выступ» практически исчез — российским военным удалось выровнять фронт. Авиация нанесла удары по резервам врага в Новоданиловке, расположенной к северу от Работино. Интенсивные боестолкновения происходят к северу от Левадного, на стыке с Угледарским фронтом.


Угледарское направление


На Угледарском направлении российские вооруженные силы активно разрушают оборону противника к югу от Курахово. Ясная Поляна уже освобождена, в настоящее время проводится зачистка территории, а передовые отряды движутся в сторону села Разлив, которое находится всего в 6 км. По позициям ВСУ наносятся удары ФАБами. Также поступают сообщения об освобождении Новоукраинки и продвижении от села в сторону Максимовки. Штурмовики с направления Богоявленки достигли окраин села Трудовое.

Успешный штурм может отрезать гарнизон в Елизаветовке от основных сил, что позволит прорвать оборону на северном берегу реки Сухие Ялы. На восточной окраине Курахово начались городские бои с поддержкой артиллерии и авиации, что фактически ознаменовало начало сражения за Курахово.

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#минобороны рф
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#харьковская область
#запорожская область
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В США предрекли последствия из-за участия КНДР в конфликте на Украине
Остин: участие КНДР в спецоперации грозит новыми формами поддержки Украины
31 октября 2024, 09:43

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Из-за возможного участия КНДР в спецоперации на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными государствами. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге.
По словам шефа Пентагона, это «может подтолкнуть других предпринять действия». Остин отметил, что не будет «строить догадки» на тему, что конкретно может произойти.

Он также призвал власти КНДР вывести своих солдат из зоны боевых действий, чтобы не провоцировать «продление или расширение» украинского конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно, что произошло в зоне СВО
Стариков: Украина столкнулась с тактическим кризисом на многих направлениях
31 октября 2024, 09:24

Фото: istock/IherPhoto

Украинские войска сталкиваются с серьезным тактическим кризисом на большинстве направлений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
Он отметил, что ситуация на фронте ухудшается, охватывая такие направления, как Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское и Южное.

Стариков подчеркнул, что первоначально кризис проявлялся на одном направлении, затем распространился на три, а теперь охватывает практически все ключевые участки линии соприкосновения.

По его словам, одной из главных проблем для украинских сил является невозможность оперативно перебрасывать резервы на критически важные участки фронта. Эксперт объяснил, что российские военные смогли разбить фронт и растянуть его, что создает дополнительные трудности для ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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