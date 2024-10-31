«Когда мы победим»: В ГД раскрыли, когда закончится СВО

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В России не ставят сроки завершения спецоперации. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, его слова передает «Лента.ру».
По его словам, в РФ не строят иллюзий в отношении уменьшения поставок Украине западного вооружения и техники. Депутат пояснил, что на сегодняшний день под видом наемников в рядах ВСУ присутствуют регулярные подразделения армий Запада и стран НАТО.
«Поставки вооружения, техники, боеприпасов продолжаются и достаточно активно. Мы не ставим сроки окончания специальной военной операции, сегодня, завтра, через год, через два. Специальная военная операция окончится тогда, когда мы победим», — сказал депутат.
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