Российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО

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Командир штурмовиков с позывным «Калаш» заявил, что ушел на СВО из-за необходимости отвечать за слова. Об этом сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».
Российский боец рассказал, что во время прохождения военной службы он давал присягу России. Именно поэтому он не искал возможности «соскочить», когда получил повестку в период частичной мобилизации.
Несмотря на твердую уверенность в том, что он должен уйти на СВО, оставить свой дом «Калашу» было морально тяжело. Дома у него остались супруга и трое детей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Несмотря на твердую уверенность в том, что он должен уйти на СВО, оставить свой дом «Калашу» было морально тяжело. Дома у него остались супруга и трое детей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова