Повреждения энергообъектов оставили без света часть регионов Украины
Минэнерго Украины сообщило о новых перебоях с электроснабжением в Днепропетровской и Сумской областях. Причиной стали повреждения объектов энергетики. Об этом пишет ТАСС.
Без электричества осталась часть абонентов в этих регионах. Перебои затронули и потребителей на территориях ДНР и Херсонской области, которые контролирует Киев. Отдельные отключения в Сумской области связаны с непогодой. Из-за ухудшения свет пропал еще в 20 населенных пунктах.
Проблемы в энергосистеме Украины тянутся с конца прошлого года. После масштабных ударов по инфраструктуре власти ввели режим чрезвычайной ситуации в отрасли. Во многих областях до сих пор действуют длительные графики отключений.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: