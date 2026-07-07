Повреждения энергообъектов оставили без света часть регионов Украины

07 июля 2026, 10:27

Фото: iStock/peterschreiber.media

Минэнерго Украины сообщило о новых перебоях с электроснабжением в Днепропетровской и Сумской областях. Причиной стали повреждения объектов энергетики. Об этом пишет ТАСС.