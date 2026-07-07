Под Киевом обнаружили тело фигурантки дела о нападении на Ермолаева в Монако
Под Киевом нашли закопанные останки женщины, чье имя связывают с делом о теракте против украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По сведениям источников в правоохранительных органах, речь идет о гражданке Украины. Об этом пишут украинские СМИ.
Фрагменты тела обнаружили 6 июля около 23:00. Источники утверждают, что женщину застрелили. По этому делу силовики уже задержали двух подозреваемых. Среди них — действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.
С 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года погибшая находилась за пределами Украины. Других деталей о ее маршруте и роли в расследовании источники пока не раскрыли.
После обнаружения останков ключевое значение будут иметь результаты судебно-медицинской экспертизы, которые должны установить точную причину смерти, время убийства и другие важные детали.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мать организовала встречи своей 12-летней дочери с педофилом, чтобы продолжить с ним интимный онлайн-роман от ее имени.
До этого в австралийском городе Вайонг 32‑летняя женщина убила своего четырёхлетнего сына и, по её собственным словам, совершила над ним акты каннибализма.
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