Под Киевом обнаружили тело фигурантки дела о нападении на Ермолаева в Монако

07 июля 2026, 10:43

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Под Киевом нашли закопанные останки женщины, чье имя связывают с делом о теракте против украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По сведениям источников в правоохранительных органах, речь идет о гражданке Украины. Об этом пишут украинские СМИ.