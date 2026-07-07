Освобождение Копани, удары по логистике ВСУ и укрепрайонам на правобережье Днепра: последние новости СВО на 7 июля
Российские подразделения продолжают активные боевые действия на нескольких участках фронта. Средствами беспилотной авиации и артиллерии нарушается снабжение противника и уничтожаются его опорные пункты. Кроме того, ударными дронами ликвидируются вражеские командные пункты, что способствует продвижению ВС РФ в глубь территории противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 452 БПЛА самолётного типа. Средства ПВО отработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Поражение целей также зафиксировано в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ответ ВС РФ на массированную атаку БПЛАВ ночь с 5 на 6 июля 2026 года украинская сторона осуществила попытку масштабной атаки на территорию России. Для этого были задействованы 625 ударных беспилотников большой дальности. Целью атаки стали объекты, находящиеся за пределами зоны проведения СВО. В ответ на террористические выпады киевского режима против гражданской инфраструктуры России ВС РФ провели комбинированный удар штатными средствами поражения. Применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского размещения, а также ударные БПЛА. Целями стали оборонные заводы, энергоузлы Киева и аэродромная инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Согласно данным Минобороны РФ, в украинской столице поражены: предприятие «Абрис ПТ» (выпуск БЛА «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу» и FPV-аппаратов), завод «Буревестник» (производство РЛС и дальних дронов), компания «УКР АРМО ТЕХ» (бронеавтомобили и боевые части для ракет), судоверфь «Кузница на Рыбальском» (катера «Гюрза-М» и ударные безэкипажные катера), завод «Квант» (системы управления огнём, оптика и навигация для ракет «Нептун-М»).
В областях под удар попали: завод «Визар» в Жулянах (обслуживание ЗРК и комплектующих, зафиксирована повторная детонация) и топливная база «Нефтеэкспериментальное КП» в Вишневом. На последнем объекте хранились запасы горючего для экстренных поставок в прифронтовую зону.
Уничтожение наземных робототехнических комплексов ВСУРасчёты FPV-систем мотострелковых соединений Южной группировки войск блокируют подвоз ресурсов противника в районах Алексеево-Дружковки и Дружковки. Воздушная разведка фиксирует наземные роботизированные платформы ВСУ, задействованные для тайной доставки продовольствия, боеприпасов и имущества к удерживающим позиции подразделениям за Константиновкой. Атаки беспилотниками поражают роботизированные средства транспортировки. Каждый вылет ликвидирует технику и содержимое грузов, исключая пополнение запасов украинских формирований. Системные удары прерывают логистические маршруты, лишая обороняющихся необходимых материальных средств для ведения боевых действий.
Ликвидация укрепрайонов ВСУ на правобережье ДнепраАртиллерийский полк Ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки «Днепр» ведёт плановую контрбатарейную работу на правом берегу Херсонской области. Огневые задачи выполняются по выявленным укреплениям, долговременным точкам, бронеобъектам и скоплениям личного состава противника. Минувшим днём российские военные поразили замаскированные артиллерийские расчёты ВСУ, склады боеприпасов и резервуары с горючим. Слаженное взаимодействие с расчётами БПЛА обеспечило вскрытие оборонительных узлов неприятеля в прибрежной зоне Днепра. Получив координаты с командного пункта, командир боевой машины оперативно настроил систему залпового огня «Град». Кадры объективного контроля фиксировали прямое попадание и поражение назначенных целей.
На Харьковском направлении за пять минут поразили семь РЛС ВСУ
ВС РФ освободили населенный пункт КопаниПо информации Минобороны РФ, подразделения 55-й гвардейской дивизии морской пехоты 5-й армии группировки войск «Восток» выбили ВСУ из населенного пункта Копани в Запорожской области. В ходе боевых действий в районе населённого пункта было уничтожено до двух взводов неприятеля, 7 единиц автотранспорта, 4 квадроцикла, 14 пунктов управления беспилотниками, а также 22 тяжёлых гексакоптера типа «Баба-Яга». Освобождение Копани дало возможность подразделениям группировки «Восток» усилить натиск на оборону ВСУ, расширить зону контроля вокруг соседних населённых пунктов и создать условия для дальнейшего наступления в Запорожской области.
Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» нанес удар по ВСУРасчёт барражирующего боеприпаса «Куб» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» ликвидировал пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на Краснолиманском участке СВО. Согласно данным Минобороны РФ, воздушная разведка вскрыла замаскированные вражеские позиции и сосредоточение националистов. Координаты немедленно ушли на КП, оператор дрона ввёл их в систему наведения, провёл вычисления и установил связь с бортом. Техники оснастили аппарат осколочно-фугасной частью.
После подготовки состоялся пуск ударных БПЛА по направлениям противника. Преодолев эшелонированное ПВО и посты наблюдения ВСУ, беспилотники поразили объект вертикальным пикированием. Слаженность операторов обеспечила уничтожение вражеского пункта управления, что открыло путь для продвижения штурмовых подразделений группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.