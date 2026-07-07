07 июля 2026, 10:11

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения продолжают активные боевые действия на нескольких участках фронта. Средствами беспилотной авиации и артиллерии нарушается снабжение противника и уничтожаются его опорные пункты. Кроме того, ударными дронами ликвидируются вражеские командные пункты, что способствует продвижению ВС РФ в глубь территории противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Ответ ВС РФ на массированную атаку БПЛА Уничтожение наземных робототехнических комплексов ВСУ Ликвидация укрепрайонов ВСУ на правобережье Днепра ВС РФ освободили населенный пункт Копани Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» нанес удар по ВСУ

Ночная работа ПВО

Ответ ВС РФ на массированную атаку БПЛА

Уничтожение наземных робототехнических комплексов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация укрепрайонов ВСУ на правобережье Днепра

На Харьковском направлении за пять минут поразили семь РЛС ВСУ

ВС РФ освободили населенный пункт Копани

Расчет барражирующего боеприпаса «Куб» нанес удар по ВСУ