Появились кадры полёта дрона ВСУ над Рязанской областью

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Ранним утром 27 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки с помощью беспилотников на объекты на территории Рязанской области. Кадры полёта одного из украинских дронов появились в Сети.
По данным министерства обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом семь беспилотников ВСУ. Местные жители рассказывали, что слышали взрывы в воздухе, а также видели в небе следы работы ПВО. Телеграм-канал SHOT опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть, как дрон на небольшой высоте пролетает над жилыми домами. Хорошо слышен громкий звук работающего мотора.
Попытка атаки на Рязанскую область была предпринята около 6:45 утра. По сообщению главы региона Павла Малкова, были уничтожены семь БПЛА самолётного типа. Жертв в результате падения обломков дронов нет, наземные сооружения также не пострадали, добавил губернатор.
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Александр Бойцов