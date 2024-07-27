Над Брянской областью ликвидировали 21 беспилотник ВСУ

В Тольятти спасатели тушат пожар площадью в 200 кв.м. в здании, где расположен химзавод «Куйбышевазот». Об этом со ссылкой на самарское ГУ МЧС сообщает РИА Новости. Огонь охватил кабели и насос на наружной установке очистки от СО2, указано в материале.