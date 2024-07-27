Над Брянской областью ликвидировали 21 беспилотник ВСУ

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Российские войска ликвидировали и перехватили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
Отмечается, что в пятницу, 16 июля, в период с 21:00 до 23:40 Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить теракт с использованием БПЛА самолетного типа.
Ранее беспилотники ВСУ оставили без света более 2,5 тысяч жителей Курской области. Беспилотники сбросили взрывчатку одновременно на несколько населенных пунктов. После этого свет был отключен. В одном из поселков после сброса боеприпасов возникло несколько очагов возгорания.
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«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 БПЛА над территорией Брянской области», – подчеркнули отметили в ведомстве.
Ранее беспилотники ВСУ оставили без света более 2,5 тысяч жителей Курской области. Беспилотники сбросили взрывчатку одновременно на несколько населенных пунктов. После этого свет был отключен. В одном из поселков после сброса боеприпасов возникло несколько очагов возгорания.
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Александр Климов