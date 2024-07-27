Губернатор Бусаргин: В Саратовской области сбит украинский беспилотник

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Ранним утром 27 июля пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на территорию российского региона. Дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в районе города Энгельс в Саратовской области.
Об этом сообщил глава областной администрации Роман Бусаргин. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что жертв и повреждений наземной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА нет. На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Глава региона поблагодарил бойцов ПВО за чёткую работу.
Не умея добиться каких-либо успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотной авиации мирные города и объекты на территории России.
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Александр Бойцов