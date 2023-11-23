Появились кадры, снятые сразу после ранения военкора Максудова

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В Сети появилось видео, которое сняли сразу после удара ВСУ при котором смертельное ранение получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Кадры публикует телеканал «Звезда».
Уточняется, что видео снималось на нагрудную камеру одного из журналистов группы телеканала. На кадрах видно четко видно, как раненого Максудова перемещают в автомобиль скорой помощи.
23 ноября стало извести, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Он получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ следили за работой журналистов «Россия 24» с помощью беспилотника и преднамеренно нанесли удар по ним.
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23 ноября стало извести, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Он получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.
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Элина Позднякова