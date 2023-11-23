«Месть от бессилия»: как ВСУ убивали российского корреспондента в Запорожье

Корреспондент «России-24» Борис Максудов погиб в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Намеренно ли противник ударил по группе российских журналистов, как власти страны прокомментировали гибель репортера, и почему прежде сообщалось, что его жизни ничего не угрожает, расскажет редакция «Радио 1».