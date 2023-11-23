«Месть от бессилия»: как ВСУ убивали российского корреспондента в Запорожье

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Корреспондент «России-24» Борис Максудов погиб в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Намеренно ли противник ударил по группе российских журналистов, как власти страны прокомментировали гибель репортера, и почему прежде сообщалось, что его жизни ничего не угрожает, расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожье
22 ноября украинская группировка нанесла удар с использованием беспилотника по группе российских журналистов. Репортеры находились в Запорожской области и работали над материалом, который посвящен обстрелам со стороны ВСУ населенных пунктов региона. В результате атаки, ранения получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов.
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По информации Следственного комитета России, ВСУ сбросили осколочную гранату с дрона. В момент атаки, рядом с журналистом находился его коллега. Фотограф ТАСС Алексей Коновалов сообщил, что взрыв раздался внезапно. В 50 метрах от того места, где находились представители прессы, поднялся густой дым. Вскоре прозвучал еще один взрыв, рассказал член группы.
Эвакуация и смерть журналиста Максудова
После получения осколочных ранений, корреспондент был экстренно эвакуирован в медицинское учреждение, однако полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Максудова спасти не удалось.
Минобороны о ранении Максудова
О ранении корреспондента Бориса Максудова прежде сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что пострадавшего направили в медицинское учреждение оборонного ведомства и его жизни ничего не угрожает.
Ранения корреспондента Максудова
По информации телеграм-канала Shot, журналист Борис Максудов получил в результате удара несколько открытых переломов. Кроме того, пострадавший потерял много крови. Корреспондент скончался, не приходя в сознание, во время транспортировки в госпиталь в Джанкой.
О смерти Максудова сообщил Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о смерти корреспондента Бориса Максудова в эфире телеканала «Соловьев LIVE». Журналист пояснил, что за жизнь сотрудника СМИ боролись врачи, однако спасти ему жизнь не удалось.
«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжёлые ранения», — сообщил Соловьёв.
По словам телеведущего, Максудов выполнял свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации с первых дней. Соловьев подчеркнул, что журналист был неоднократно в Донецке, где занимался фиксацией преступлений киевского режима.
Захарова об убийстве Максудова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские журналисты на протяжении многих лет являются для Украины целью для уничтожения. Захарова также выразила соболезнования близким погибшего корреспондента.
Киселев назвал удар ВСУ по журналистам местью Киева
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинский режим нанес прицельный удар по российским журналистам из-за бессилия.
«Это месть от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?» – приводит слова Киселева издание РИА Новости.
СК будет расследовать атаку БПЛА, при которой пострадал журналист «России 24»
Борис Максудов: чем известен
Борис Максудов начал свою карьеру в одном из изданий г. Сочи, однако вскоре решил сменить жанр и устроился работать репортером. До 2007 года журналист жил и работал в Сочи, где возглавлял корреспондентский пункт НТК. В 2009 году Максудов перебрался в Краснодар и стал освещать деятельность губернатора региона Александр Ткачева.
В 2013 году журналист вновь вернулся в Сочи, затем переехал в Крым, где снимал репортажи о присоединении республики к России. Вскоре Максудов женился во второй раз и вместе с супругой переехал в Москву, где работал корреспондентом программы «Вести» ВГТРК «Россия».
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