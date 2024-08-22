Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов поделился подробностями трагического инцидента, когда его беременную жену расстреляли солдаты Вооруженных сил Украины во время эвакуации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Артем вместе с 28-летней супругой Ниной, сыном Матвеем и тещей покидали село Куриловка. Они выезжали на двух машинах: Артем ехал один, а Нина — с ребенком и матерью.
По его словам, он услышал хлопки и почувствовал, как пули начинают попадать в машину, словно камни. Первая из них прилетела в лобовое стекло, после чего мужчина осознал, что его обстреливают. Артем увидел солдата ВСУ у обочины с синей повязкой и автоматом, ему чудом удалось проехать мимо.
Жена Артема находилась в 100 метрах от мужа, по ее машине тоже стреляли. Мужчина проехал около ста метров и остановился. Выйдя из машины он увидел, как автомобиль Нины обстреливают. Артем сел обратно в машину и сразу почувствовал удар сзади. Оказалось, что после обстрела теща, увидев, что дочка потеряла сознание, вывернула руль и столкнулась с машиной Артема, чтобы остановиться.
Он поднял её на руки и заметил глубокое ранение. Мужчина положил Нину на заднее сиденье своей машины, а теща перенесла ребенка. Оба автомобиля были сильно повреждены. Ford не подлежал ремонту, а «Нива» была на полном приводе, поэтому они решили ехать на ней.
В больнице врачи попытались помочь Нине, но, к сожалению, она скончалась. Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
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Артем вместе с 28-летней супругой Ниной, сыном Матвеем и тещей покидали село Куриловка. Они выезжали на двух машинах: Артем ехал один, а Нина — с ребенком и матерью.
По его словам, он услышал хлопки и почувствовал, как пули начинают попадать в машину, словно камни. Первая из них прилетела в лобовое стекло, после чего мужчина осознал, что его обстреливают. Артем увидел солдата ВСУ у обочины с синей повязкой и автоматом, ему чудом удалось проехать мимо.
Жена Артема находилась в 100 метрах от мужа, по ее машине тоже стреляли. Мужчина проехал около ста метров и остановился. Выйдя из машины он увидел, как автомобиль Нины обстреливают. Артем сел обратно в машину и сразу почувствовал удар сзади. Оказалось, что после обстрела теща, увидев, что дочка потеряла сознание, вывернула руль и столкнулась с машиной Артема, чтобы остановиться.
«Она выбегает, я открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит», — рассказал Артем.
Он поднял её на руки и заметил глубокое ранение. Мужчина положил Нину на заднее сиденье своей машины, а теща перенесла ребенка. Оба автомобиля были сильно повреждены. Ford не подлежал ремонту, а «Нива» была на полном приводе, поэтому они решили ехать на ней.
«И чудом просто расцепились машины — и на трех колесах, считай, ехали в больницу, потому что она — ближайшая, как бы при въезде», — добавил он.
В больнице врачи попытались помочь Нине, но, к сожалению, она скончалась. Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
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Дарья Осипова