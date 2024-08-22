Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей

Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей

Житель Курской области рассказал, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ
22 августа 2024, 08:11
Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов поделился подробностями трагического инцидента, когда его беременную жену расстреляли солдаты Вооруженных сил Украины во время эвакуации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Артем вместе с 28-летней супругой Ниной, сыном Матвеем и тещей покидали село Куриловка. Они выезжали на двух машинах: Артем ехал один, а Нина — с ребенком и матерью.



По его словам, он услышал хлопки и почувствовал, как пули начинают попадать в машину, словно камни. Первая из них прилетела в лобовое стекло, после чего мужчина осознал, что его обстреливают. Артем увидел солдата ВСУ у обочины с синей повязкой и автоматом, ему чудом удалось проехать мимо.

Жена Артема находилась в 100 метрах от мужа, по ее машине тоже стреляли. Мужчина проехал около ста метров и остановился. Выйдя из машины он увидел, как автомобиль Нины обстреливают. Артем сел обратно в машину и сразу почувствовал удар сзади. Оказалось, что после обстрела теща, увидев, что дочка потеряла сознание, вывернула руль и столкнулась с машиной Артема, чтобы остановиться.

«Она выбегает, я открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит», — рассказал Артем.

Он поднял её на руки и заметил глубокое ранение. Мужчина положил Нину на заднее сиденье своей машины, а теща перенесла ребенка. Оба автомобиля были сильно повреждены. Ford не подлежал ремонту, а «Нива» была на полном приводе, поэтому они решили ехать на ней.

«И чудом просто расцепились машины — и на трех колесах, считай, ехали в больницу, потому что она — ближайшая, как бы при въезде», — добавил он.

В больнице врачи попытались помочь Нине, но, к сожалению, она скончалась. Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

Читайте также:

Убитая боевиками ВСУ под Курском беременная женщина прикрыла собой сына

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео
#врачи
#участок
#село
#мужчина
#машины
#всу
#ранение
#удар
#атака
Морские пехотинцы РФ уничтожили позиции ВСУ в Курской области
22 августа 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Leestat

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ уничтожили оборонительные позиции украинской армии, сооружённые в Курской области. Об этом рассказал сотрудник российского силового ведомства.
В разговоре с РИА Новости источник сообщил, что позиции ВСУ были оборудованы явно наспех и не отличались высокой надёжностью и защищённостью. Собеседник также передал в распоряжение агентства видеозапись, на которой можно увидеть захваченное пулемётное гнездо и уничтоженный украинский расчёт.

Ранее бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожили моторизированную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В ходе боёв в районе деревни Спальное Курской области морпехи захватили в плен 18 украинских штурмовиков.

Читайте также:

Враг бросил танки на прорыв под Курском: их красиво встретила 200-я бригада

Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области

ВСУ начали перегруппировку в Курской области для нового удара
#новости
#всу
#курская область
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Волошин: Наёмники из американской ЧВК станут хорошим обменным фондом
22 августа 2024, 08:24

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Бойцы из американских частных военных компаний станут хорошим «обменным фондом» для России после того, как попадут в плен в Курской области или на любом другом участке специальной военной операции, где они появятся.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Таким образом он отреагировал на фотографию, которую несколько дней назад разместила в своей социальной сети американская ЧВК Forward Observations Group. На снимке несколько военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины. «Ребята в Курске» — гласит подпись к фото.

Сенатор отметил, что радость этих «бравых парней» поубавится, когда они попадут в плен и станут, согласно сложившейся практике, хорошим «обменным фондом» для России. По мнению Волошина, публичное заявление об участии американских наёмников в операциях ВСУ говорит о том, что в США окончательно «перестали стесняться» и открыто признают своё участие в украинском конфликте.

Читайте также:

Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова

Белик: участие американской ЧВК в нападении на Курскую область — вызов для РФ

Наемники из США подтвердили свое нападение на Курскую область
#сша
#фото
#заявление
#новости
#сво
#всу
#чвк
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 6 регионами РФ 28 БПЛА ВСУ
22 августа 2024, 08:08

Фото: istock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО нейтрализованы 28 БПЛА над шестью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Волгоградской областью, семь – над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Курской областями, а также два – над Воронежской область и четыре – над Белгородской.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео

Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град»
#москва
#ночь
#кремль
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области
22 августа 2024, 07:58

Фото: istock/sommersby

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена», — написал он.

По его словам в результате падения беспилотника произошел пожар на территории объекта министерства обороны. Спасатели приступили к тушению. Губернатор отметил, что жертв нет.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град»

Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей

«Подонок и убийца»: Военэскперт Коротченко о последствиях для Зеленского атаки ВСУ на Москву
#аэродром
#москва
#спасатели
#губернатор
#град
#минобороны рф
#пожар
#ночь
#кремль
#бпла
#жители
#всу
#атака
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео
Baza: дроны ВСУ совершили налет на аэродром в Волгоградской области
22 августа 2024, 07:44

Фото: istock/Diy13

Дроны Вооруженных сил Украины совершили налет на аэродром в Волгоградской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, жители города Калач-на-Дону начали сообщать о взрывах в небе около 3:30 утра. БПЛА Вооруженных сил Украины попытались атаковать аэродром Мариновка, расположенный в поселке Октябрьский, всего в нескольких километрах от города.

Сейчас известно о двух сбитых дронах. Один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома. Обломки второго БПЛА упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет. Власти комментариев по данному инциденту пока не предоставили.

Ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град»

Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей

Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления

#аэродром
#москва
#град
#минобороны рф
#ночь
#кремль
#бпла
#жители
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град»
22 августа 2024, 07:17

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk

РСЗО БМ-21 «‎Град» группировки войск «‎Днепр» уничтожил скопление живой силы армии Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в успешном уничтожении цели позволили убедиться кадры объективного контроля, которые были получены с БПЛА.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские военные наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Ранее командир расчета БПЛА «‎Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» заявил, что украинское командование сняло ряд подразделений Вооруженных сил Украины с херсонского направления.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском

ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ
#москва
#военные
#ночь
#кремль
#бпла
#кадры
#тревога
#всу
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Руцкой предложил единственное решение для ситуации в Курской области
Руцкой: блокада и массированные удары — ключ к решению проблемы ВСУ под Курском
22 августа 2024, 06:43

Бывший вице-президент России Александр Руцкой предложил решение проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, сосредоточив внимание на необходимости блокировки украинских войск. По его мнению, плотная блокада может оказаться эффективным способом для устранения угрозы, исходящей от ВСУ.
Руцкой заявил, что «плотная и мощная блокада зашедшего на нашу территорию контингента ВСУ» является единственным способом решения проблемы в Курской и Белгородской областях. Он отметил, что такой подход поможет создать серьезные трудности для противника, особенно в вопросах поставок продовольствия и припасов.

Бывший вице-президент также предложил усиление атак на позиции противника с помощью авиации и артиллерии. По его словам, активное использование разведки для определения мест скопления украинских войск и последующие удары по этим точкам могут значительно улучшить ситуацию на фронте.

Эти предложения Руцкой озвучил в интервью Daily Storm, подчеркивая важность комплексного подхода к решению текущих военных задач.

Читайте также:

Мародерят, убивают мирных: жители Курской области рассказали, что у них творят ВСУ

ВСУ атакуют Волгоградскую область, прогремели взрывы

​Украина приглашает на службу пилотов НАТО, умеющих летать на истребителях
#президент
#интервью
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мародерят, убивают мирных: жители Курской области рассказали, что у них творят ВСУ
Жительница Курской области: украинцы целенаправленно бьют по мирным дронами
22 августа 2024, 06:27

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Жительница села Большое Солдатское в Курской области, пожелавшая остаться анонимной, сообщила что украинские боевики целенаправленно атакуют мирных жителей с помощью дронов.
Она рассказала, что одна из таких атак привела к гибели семьи — муж и жена погибли на месте после того, как беспилотник сбросил на них взрывчатку, когда они шли кормить хозяйство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, солдаты ВСУ нередко переодеваются в форму российской армии, проникают в их поселок и занимаются мародерством, угоняя машины и забирая имущество местных жителей. Жительница также отметила, что дроны, используемые ВСУ, нацелены на людей, оставшихся в своих домах, что только усиливает страх и напряженность среди мирного населения.

«Они пошли кормить хозяйство, как вдруг появился дрон и сбросил взрывчатку прямо на них. Оба погибли мгновенно, даже не успев понять, что произошло», — поделилась она трагедией, которая потрясла всю деревню.

Читайте также:

ВСУ разбомбили детский сад и многоквартирный дом

Истребитель ВСУ был сбит, когда готовился сбросить авиабомбы на Курскую область

ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
#пострадавшие
#беспилотник
#семьи
#солдаты
#всу
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атакуют Волгоградскую область, прогремели взрывы
Shot: ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область
22 августа 2024, 06:00

Фото: Минобороны РФ

ВСУ попытались атаковать дронами город Калач-на-Дону в Волгоградской области, сообщили местные жители. Слышны звуки взрывов и работа систем ПВО.
Первые взрывы прогремели около 3:30 утра. Очевидцы из разных районов города насчитали от шести до десяти мощных хлопков. По данным Telegram-канала Shot, до начала взрывов в небе были слышны пролеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Официальная информация о происшествии пока не поступала.

Издание URA.RU направило запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эти данные. На данный момент ответа от министерства не поступило.

Напомним, ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.

Читайте также:

ВСУ разбомбили детский сад и многоквартирный дом

Истребитель ВСУ был сбит, когда готовился сбросить авиабомбы на Курскую область

ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
#бпла
#взрывы
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф