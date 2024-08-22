Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео

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Дроны Вооруженных сил Украины совершили налет на аэродром в Волгоградской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, жители города Калач-на-Дону начали сообщать о взрывах в небе около 3:30 утра. БПЛА Вооруженных сил Украины попытались атаковать аэродром Мариновка, расположенный в поселке Октябрьский, всего в нескольких километрах от города.
Сейчас известно о двух сбитых дронах. Один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома. Обломки второго БПЛА упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет. Власти комментариев по данному инциденту пока не предоставили.
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Сейчас известно о двух сбитых дронах. Один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома. Обломки второго БПЛА упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет. Власти комментариев по данному инциденту пока не предоставили.
Ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России.
В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова