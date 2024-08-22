Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео

В результате обстрела, произведенного украинскими вооруженными силами (ВСУ), в Горловке был поврежден детский сад. Обстрелы затронули центральный городской район города, где один из снарядов попал рядом с ясли-садом №129. В результате взрыва частично обрушилась стена здания, а также было повреждено остекление по всему крылу.