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Беспилотники боевиков ВСУ атаковали аэродром в российском регионе — видео

Baza: дроны ВСУ совершили налет на аэродром в Волгоградской области
22 августа 2024, 07:44
Фото: istock/Diy13

Фото: istock/Diy13

Дроны Вооруженных сил Украины совершили налет на аэродром в Волгоградской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, жители города Калач-на-Дону начали сообщать о взрывах в небе около 3:30 утра. БПЛА Вооруженных сил Украины попытались атаковать аэродром Мариновка, расположенный в поселке Октябрьский, всего в нескольких километрах от города.

Сейчас известно о двух сбитых дронах. Один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома. Обломки второго БПЛА упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет. Власти комментариев по данному инциденту пока не предоставили.



Ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 6 регионами РФ 28 БПЛА ВСУ
22 августа 2024, 08:08

Фото: istock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО нейтрализованы 28 БПЛА над шестью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Волгоградской областью, семь – над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Курской областями, а также два – над Воронежской область и четыре – над Белгородской.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области
22 августа 2024, 07:58

Фото: istock/sommersby

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена», — написал он.

По его словам в результате падения беспилотника произошел пожар на территории объекта министерства обороны. Спасатели приступили к тушению. Губернатор отметил, что жертв нет.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град»
22 августа 2024, 07:17

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk

РСЗО БМ-21 «‎Град» группировки войск «‎Днепр» уничтожил скопление живой силы армии Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в успешном уничтожении цели позволили убедиться кадры объективного контроля, которые были получены с БПЛА.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские военные наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Ранее командир расчета БПЛА «‎Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» заявил, что украинское командование сняло ряд подразделений Вооруженных сил Украины с херсонского направления.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском

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Руцкой предложил единственное решение для ситуации в Курской области
Руцкой: блокада и массированные удары — ключ к решению проблемы ВСУ под Курском
22 августа 2024, 06:43

Бывший вице-президент России Александр Руцкой предложил решение проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, сосредоточив внимание на необходимости блокировки украинских войск. По его мнению, плотная блокада может оказаться эффективным способом для устранения угрозы, исходящей от ВСУ.
Руцкой заявил, что «плотная и мощная блокада зашедшего на нашу территорию контингента ВСУ» является единственным способом решения проблемы в Курской и Белгородской областях. Он отметил, что такой подход поможет создать серьезные трудности для противника, особенно в вопросах поставок продовольствия и припасов.

Бывший вице-президент также предложил усиление атак на позиции противника с помощью авиации и артиллерии. По его словам, активное использование разведки для определения мест скопления украинских войск и последующие удары по этим точкам могут значительно улучшить ситуацию на фронте.

Эти предложения Руцкой озвучил в интервью Daily Storm, подчеркивая важность комплексного подхода к решению текущих военных задач.

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#президент
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Мародерят, убивают мирных: жители Курской области рассказали, что у них творят ВСУ
Жительница Курской области: украинцы целенаправленно бьют по мирным дронами
22 августа 2024, 06:27

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Жительница села Большое Солдатское в Курской области, пожелавшая остаться анонимной, сообщила что украинские боевики целенаправленно атакуют мирных жителей с помощью дронов.
Она рассказала, что одна из таких атак привела к гибели семьи — муж и жена погибли на месте после того, как беспилотник сбросил на них взрывчатку, когда они шли кормить хозяйство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, солдаты ВСУ нередко переодеваются в форму российской армии, проникают в их поселок и занимаются мародерством, угоняя машины и забирая имущество местных жителей. Жительница также отметила, что дроны, используемые ВСУ, нацелены на людей, оставшихся в своих домах, что только усиливает страх и напряженность среди мирного населения.

«Они пошли кормить хозяйство, как вдруг появился дрон и сбросил взрывчатку прямо на них. Оба погибли мгновенно, даже не успев понять, что произошло», — поделилась она трагедией, которая потрясла всю деревню.

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ВСУ атакуют Волгоградскую область, прогремели взрывы
Shot: ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область
22 августа 2024, 06:00

Фото: Минобороны РФ

ВСУ попытались атаковать дронами город Калач-на-Дону в Волгоградской области, сообщили местные жители. Слышны звуки взрывов и работа систем ПВО.
Первые взрывы прогремели около 3:30 утра. Очевидцы из разных районов города насчитали от шести до десяти мощных хлопков. По данным Telegram-канала Shot, до начала взрывов в небе были слышны пролеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Официальная информация о происшествии пока не поступала.

Издание URA.RU направило запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эти данные. На данный момент ответа от министерства не поступило.

Напомним, ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.

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#бпла
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#всу
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Украина приглашает на службу пилотов НАТО, умеющих летать на истребителях
РВ: Украина начала набор отставных пилотов НАТО для управления F-16
22 августа 2024, 05:37

Фото: istock/yucelyilmaz

Украина начала приглашать на службу отставных пилотов стран-членов НАТО, которые имеют опыт управления истребителями F-16. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль обсудили этот вопрос во время своих визитов в Киев.
Однако для того, чтобы эти пилоты могли официально участвовать в боевых действиях, им потребуется получить разрешение от правительств своих стран. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Ранее стало известно, что США могут передать Украине «стелс-боеприпасы» для F-16, такие как крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), предназначенные для нанесения ударов по территории России.

Напомним, в Курской области был сбит истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Он пытался провести воздушную атаку на российский регион, сообщили в правительстве региона. Самолет был уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» из расчета зенитно-ракетных войск ВС РФ.

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ВСУ разбомбили детский сад и многоквартирный дом
В Горловке в результате обстрела ВСУ был поврежден детский сад и жилой дом
22 августа 2024, 03:30

Фото: istock/Анатолий Тушенцов

В результате обстрела, произведенного украинскими вооруженными силами (ВСУ), в Горловке был поврежден детский сад. Обстрелы затронули центральный городской район города, где один из снарядов попал рядом с ясли-садом №129. В результате взрыва частично обрушилась стена здания, а также было повреждено остекление по всему крылу.
Вахтер детского сада Раиса рассказала, что в момент взрыва находилась в десяти метрах от места попадания снаряда, но, к счастью, не пострадала, передает РИА Новости.

«Поливала цветы, когда произошел взрыв. Все вокруг потемнело. Я просто была в шоке, что не пострадала, ведь взрыв был очень близко», — поделилась она.
Кроме того, второй снаряд попал в балкон первого этажа многоквартирного дома, разрушив квартиру и выбив балконы на улицу. По словам местных жителей, остекление здания повреждено до девятого этажа, что свидетельствует о серьезных разрушениях.

«Балкон выбило, стекла на всех этажах повылетали, а квартиру полностью разрушило», — сообщил один из пострадавших жильцов Сергей.
В настоящий момент на месте происшествия работают службы экстренного реагирования и представители местной администрации.

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#бпла
#происшествия
#всу
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Истребитель ВСУ был сбит, когда готовился сбросить авиабомбы на Курскую область
В Курской области сбит истребитель Су-27 ВСУ, который пытался сбросить авиабомбы
22 августа 2024, 02:55

Фото: istock/HuyNguyenSG

В Курской области был сбит истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Он пытался провести воздушную атаку на российский регион, сообщили в правительстве Курской области.
Инцидент произошел 21 августа в 18:12 по московскому времени. По данным информационных ресурсов группировки войск «Север», украинский истребитель пытался сбросить управляемые авиабомбы на частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж, передает Lenta.ru.

Самолет был уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» из расчета зенитно-ракетных войск ВС РФ.

Администрация Курской области подтвердила факт уничтожения истребителя и заявила о принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности региона.

Ранее в Белгородской области произошел инцидент с ударом украинского дрона по легковому автомобилю, в результате которого пострадали два человека. Еще один человек обратился за медицинской помощью после предыдущей атаки.

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