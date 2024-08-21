Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей

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Убитая боевиками Вооруженных сил Украины под Суджей беременная женщина прикрыла собой сына. Об этом рассказал её муж Артем Кузнецов, пишет ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. Ранее сообщалось, что украинские боевики расстреляли беременную женщину во время эвакуации населения из Суджи.
Семья выехала из села на двух автомобилях. В одной машине находился отец, а в другой — остальные члены семьи. На дороге они столкнулись с украинским солдатом, который начал по ним стрелять. Мужчина рассказал, что почувствовал, как пули начинают попадать в машину, словно камни. Он повернул голову и увидел солдата ВСУ с синей повязкой. По его словам, их было несколько. Семье удалось выехать из этого района, и Кузнецов повез раненую жену и сына в ближайшую больницу.
Мужчина рассказал, как он стоял в коридоре, а его сердце разрывалось. Он понимал, что его жену не спасти. После этого вышел медбрат и сказал, что она умерла. Кузнецов призвал западные страны оказать давление на Украину для открытия гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей и эвакуации погибших.
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«У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достал. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно», — рассказал муж погибшей.
Семья выехала из села на двух автомобилях. В одной машине находился отец, а в другой — остальные члены семьи. На дороге они столкнулись с украинским солдатом, который начал по ним стрелять. Мужчина рассказал, что почувствовал, как пули начинают попадать в машину, словно камни. Он повернул голову и увидел солдата ВСУ с синей повязкой. По его словам, их было несколько. Семье удалось выехать из этого района, и Кузнецов повез раненую жену и сына в ближайшую больницу.
«Выбегает медбрат. Я ее собственными руками занес на второй этаж, в эту хирургию, где она до сих пор лежит, ее оттуда не эвакуировали, ее не вывезли. Тело находится там, где я ее вот этими вот руками своими откачивал, ей делал массаж сердца. И врачи долго пытались», — сказал он.
Мужчина рассказал, как он стоял в коридоре, а его сердце разрывалось. Он понимал, что его жену не спасти. После этого вышел медбрат и сказал, что она умерла. Кузнецов призвал западные страны оказать давление на Украину для открытия гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей и эвакуации погибших.
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Дарья Осипова