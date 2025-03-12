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Армия России освободила еще пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ 12 марта.
«Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Операция по освобождению территорий Курщины от украинских боевиков продолжается. По последним данным, российские бойцы ВС РФ уже установили российских флаг в центре города Суджа. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ еще не поступало.
По данным оборонного ведомства России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих.
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Элина Позднякова