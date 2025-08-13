Появился ролик, посвящённый многодетному отцу, который спас свою семью из оккупированной Суджи
RT опубликовал ролик, который посвятил героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, спасшего свою семью из оккупированной ВСУ Суджи в Курской области.
В ролике показывается, как Яценко проник в разрушенную украинскими боевиками Суджу и вывел свою семью из оккупированного города.
По данным издания, в августе 2024 года, когда украинские боевики начали наступление в Курской области, Яценко был в командировке, а дома в Судже остались жена и пятеро детей. Мужчина смог пробраться в город под вражеским огнём. Все его близкие к тому моменту уже двое суток прятались в подвале.
Через 10 минут сборов семья Яценко покинула дом и смогла всем составом выбраться из Суджи.
