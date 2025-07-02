Две диверсионные группы ВСУ пытались прорваться вглубь России через село Горналь
Две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть вглубь Курской области через приграничное село Горналь в Суджанском районе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале, который связан с группировкой войск «Север».
Согласно сообщениям, первая группа диверсантов была уничтожена в полном составе, в то время как вторая группа, понеся значительные потери, была вынуждена оставить своих раненых и погибших товарищей и вернуться на территорию Украины. Информация о происшествии продолжает обсуждаться в сети.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Россия может пойти в наступление на Одессу и Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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