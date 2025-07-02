Две диверсионные группы ВСУ пытались прорваться вглубь России через село Горналь

02 июля 2025, 15:15

Фото: iStock/IherPhoto

Две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались проникнуть вглубь Курской области через приграничное село Горналь в Суджанском районе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале, который связан с группировкой войск «Север».