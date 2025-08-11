Военный суд вынес суровый приговор двум десантникам ВСУ за терроризм в Курской области

11 августа 2025, 15:43

Два бойца ВСУ получили 17 лет строгого режима за совершение терактов в Курской области

Фото: Istock/Olena Bartienieva

2-й Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих ВСУ Сергея Колодия и Сергея Бойко к 16,5 и 17 годам колонии строгого режима соответственно. Их признали виновными в совершении теракта во время нападения на Курскую область в 2024 году. Согласно решению суда, первые пять лет осуждённые проведут в тюрьме, сообщили в военной прокуратуре.