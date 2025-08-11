Военный суд вынес суровый приговор двум десантникам ВСУ за терроризм в Курской области
2-й Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих ВСУ Сергея Колодия и Сергея Бойко к 16,5 и 17 годам колонии строгого режима соответственно. Их признали виновными в совершении теракта во время нападения на Курскую область в 2024 году. Согласно решению суда, первые пять лет осуждённые проведут в тюрьме, сообщили в военной прокуратуре.
Бойцы десантно-штурмовой бригады ВСУ участвовали в оккупации села Черкасское Поречное в Суджанском районе. Они оборудовали огневые позиции, передавали разведданные и запугивали местных жителей, а также препятствовали эвакуации гражданского населения. В марте 2025 года, после штурма российских войск, украинские военные сдались в плен.
Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года. К 26 апреля 2025 года российские силы полностью освободили регион от украинских формирований. Предварительный ущерб от вторжения превысил 3 млрд рублей. Всего за преступления на территории области осуждены уже более 600 военнослужащих ВСУ.
